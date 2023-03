Landsberg: Pleite gegen Kellerkind

Von: Thomas Ernstberger

Freut sich aufs Duell mit seinem Ex-Club TSV 1860 München II: Landsbergs Mittelfeld-Antreiber Timo Spennesberger. © Ernstberger

Landsberg - Türkische Pleite: Fußball-Bayernligist TSV Landsberg hat am Sonntag 1:2 bei Kellerkind Türkspor Augsburg verloren und damit aus den letzten zehn Partien mickrige acht (von 30 möglichen) Punkten geholt. Das kann nicht der Anspruch einer Mannschaft ein, deren Ziel ganz klar der Aufstieg war – das ist die Bilanz eines Abstiegskandidaten! Während Tabellenführer Schalding-Heining uneinholbar enteilt, ist jetzt für Landsberg sogar Platz 2 mehr als gefährdet.

Fangen wir mal mit den guten Nachrichten an: Landsbergs Spielertrainer Sascha Mölders, am vergangenen Montag 38 geworden, erzielte in Augsburg (Türk war die letzten 20 Minuten nach Rot für Berkan Aydin zu Zehnt) das 1:1, sein 22. Saisontor. Damit führt der Ex-Bundesliga-Profi weiter die Torjägertabelle der Bayernliga Süd vor Deisenhofens Ex-Löwe Nico Karger (20 Treffer) an. Doch was nützt das, wenn Siege fehlen. Zudem spielte Daniel Leugner (27) bei seinem zweiten Einsatz nach neunmonatiger Knie-Verletzungspause die gesamte zweite Halbzeit. Dann gehen die guten Nachrichten schnell aus. Vielleicht noch, dass der TSV als Sechster in der Tabelle nicht weiter abgerutscht ist. Aber das war’s dann auch schon…



Daher ein Blick auf Fakten und Zahlen. Und der ist alles andere als erfreulich. Die TSV-Misere begann am 22. Oktober 2022. Da verlor das Spitzenteam Landsberg völlig überraschend nach zwölf Spielen ohne Niederlage auf eigenem Platz 1:2 gegen den FC Ismaning. Spielertrainer Mike Hutterer sprach damals von „Arroganz“ und „Dummheit“. Was zunächst nach einem einmaligen Ausrutscher aussah, entpuppte sich als Beginn einer Negativ-Serie, die damals kein Mensch für möglich gehalten hätte. Inklusive der Ismaning-Pleite gab es bis heute in zehn Spielen nur acht Punkte. Zuvor: 34 in 15 Partien. In diesen zehn Spielen verloren die Landsberger sechs Mal und feierten genau zwei Siege: gegen Rosenheim und Hallbergmoos, die Teams auf den beiden letzten Tabellenplätzen.



Nach vier Punkten aus den letzten sechs Spielen 2022 sollte nach der Winterpause alles besser werden. Dafür wurde mit Nico Helmbrecht (28) ein Regionalliga-erfahrener Offensivmann geholt und im Trainingslager auf Mallorca geschuftet und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt, zudem kam Leugner endlich zurück. Ergebnis: Wieder nur vier Punkte aus den vier Spielen 2023. Zudem krachte es im Umfeld: Keeper David Hundertmark verließ den Verein, der schon so gut wie sichere Wechsel von Neu-Futsal-Natio­nalspieler Amar Cekic scheiterte in letzter Sekunde wegen eines Formfehlers und der sportliche Leiter Jürgen Meissner (jetzt Donaustauf) warf hin.



Und jetzt klappte auch noch der geplante „Generalangriff“ auf die beiden Spitzenplätze nicht. Tabellenführer Schalding-Heining, der übernächste TSV-Gegner, liegt schon 14 Punkte vor Landsberg – das ist in den neun verbleibenden Spielen nicht mehr aufzuholen. „Im Mai wollen wir feiern“, betonte Mölders immer wieder – damals, als es noch nach Wunsch lief. Um feiern zu können, muss der TSV für die Aufstiegs-Relegation noch Zweiter werden. Selbst dieses Unterfangen wird immer schwieriger: Kottern und Memmingen auf den Plätzten 2 und 3 haben schon vier Punkte mehr auf dem Konto als Landsberg.



Lauter Endspiele

Trendwende – sofort! Das muss jetzt die Devise sein. Die Mölders/Hutterer-Truppe ist zum Siegen verdammt, nicht umsonst sprach Hutterer von lauter „Endspielen“. Am Samstag (14 Uhr) kommt mit 1860 München II der nächste dicke Brocken (nur einen Punkt hinter Landsberg) in den Sportpark. Für alle drei Trainer in besonderes Spiel: Löwen-Coach Ex-Profi Frank Schmöller (56) und Mölders, zwei Fußballer vom „alten Schlag“, schätzen sich seit der gemeinsamen Zeit bei 1860. Schmöller war auch Hutterers Trainer bei Bayernligist Pullach. Zudem spielte Timo Spennesberger noch in der vergangenen Saison unter ihm bei den „kleinen Löwen“.