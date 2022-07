Söder kommt zum Dießener Fest

Stattet der Marktgemeinde Dießen erneut einen Besuch ab: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Dießen – Welche Ehre für die Jubilare: Ministerpräsident Markus Söder besucht am Sonntag die „Festtage am See – Mitanander feiern!“ des Heimat- und Trachtenverein „D’Ammertaler“ Dießen/ St. Georgen und des Spielmannzugs Dießen. Söder wird am späten Mittag im Festzelt in den Seeanlagen eine Festrede halten und anschließend in der Ehrenkutsche am großen Festumzug durch Dießen teilnehmen.

Söders scheint an Dießen besonderen Gefallen gefunden zu haben. Bereits im April war er in der Marktgemeinde zu Gast. Auf der vom JU-Kreisverband ausgerichteten Klausurtagung der Jungen Union Oberbayern auf Gut Romental.



Der Festsonntag beginnt um 9.30 Uhr mit dem Festgottesdienst im Marienmünster und anschließendem Kirchenzug durch Dießen. Der große Festumzug beginnt um 15 Uhr. Ab 18 Uhr findet der Festausklang unter musikalischer Begleitung von der „Trachtenkapelle Wesso­brunn“ statt.



Neben dem Jubiläum der beiden Dießener Vereine findet an diesem Sonntag auch das „Treffen historischer Trachten“ von Altbayern in der Marktgemeinde statt. Dabei kommt die Vielfalt und Farbenpracht des alten Gewandes besonders gut zur Geltung. Es findet alle zwei Jahre statt und wird vom jeweiligen Mitgliedsverein vor Ort organisiert. Die Vereinigung verbindet etwa 50 Trachtenvereine und -gruppen aus Ober- und Niederbayern, Teilen Schwabens und der Oberpfalz.



Die „Festtage am See – Mitanander feiern!“ starten bereits am heutigen Mittwoch mit dem Radio Oberland-Heimathit-Konzert. Es spielen die VoixxBradler und D’Hundskrippln ab 20 Uhr. Am Freitag findet der Jubiläumsabend statt, am Samstag ist das Festzelt ab 11 Uhr geöffnet, um 18 Uhr startet der Musik-Wettstreit.