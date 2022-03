Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger besucht die Penzing Studios

»Meilenstein« für Penzing

Penzing – Hohen Besuch hat es heute in Penzing gegeben: Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger besichtigte die „Penzing-Studios“ sowie die bereits gestartete Hyperbowl-Produktionsstätte auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände.

Erster Drehtag sei der 19. Januar gewesen – mit einer Werbekampagne für einen namhaften deutschen Autohersteller, sagt Filmproduzent Joe Neurauter – einer der Partner der Penzing Studios, anlässlich Aiwangers Besuch. Nachdem die Bavaria-Studios signalisiert hätten, „Wir haben keinen Platz mehr“, sei eine zweieinhalbjährige Standortsuche für einen Studiokomplex erfolgt. „Nach langen Bemühungen und viel Unterstützung sind wir froh, hier zu sein“, so Neurauter.



Die Gründe für den steigenden Bedarf an Studio-Kapazitäten sehe er zum einen in der Explosion von Content-Produktionen weltweit. Zum anderen hätten „Streamer entdeckt, wie ‚powerful‘ lokaler Content sein kann“, der weltweit Erfolge erziele. Er denke etwa an die koreanische Serienproduktion Squid Game, die global bestens funktioniere. Da sei eine große Dynamik im Markt. Drittens gebe es einen Umbruch in der Art und Weise, wie Inhalte in der Zukunft hergestellt werden – nämlich virtuell. Es sei eine Zäsur, vergleichbar mit der Entwicklung vom Stumm- zum Tonfilm.



Der Plan: europaweit das führende Studio im Bereich digitaler Produktion zu werden. Dass das Team der „Penzing Studios“ schon auf dem besten Weg dahin ist, wird schnell klar. „Jede Location der Welt, jede Tages- oder Nachtzeit, kann von diesem Raum aus gebündelt werden“, erklärt Bastian Ried, Gründungsmitglied der Penzing Studios. Die fotorealistischen Bilder würden komplett im Computer hergestellt, die Welt sei ausschließlich 3D. Schauspieler würde es weiterhin geben. „Aber sie wären nicht unbedingt nötig“, ergänzt Aiwanger augenzwinkernd. Der Energiebedarf für diese Technik ist hoch. Allein für die LED-Wand würden – bei Volllast – 500 Ampère benötigt, so Ried. Insgesamt sei das aber immer noch deutlich sparsamer, als mit einer ganzen Crew nach Australien zu fliegen.



ADAC, Penzing Studios, Hyperbowl, geplanter Innovationscampus, interkommunaler Zweckverband und Deutsches Zentrum für Mobilität der Zukunft, das laut Penzings Bürgermeister Peter Hammer immer noch für eine Ansiedlung zur Debatte stehe: Das, was hier entstehen soll, sei ein „wichtiger Meilenstein für Penzing“, meint Aiwanger. Er sehe darin große Chancen sowie wirtschaftliche Perspektiven und sei beeindruckt von den Visionen, die hier geschaffen würden. Deswegen stelle der Freistaat auch eine Förderung von fast 1,5 Millionen Euro zur Verfügung.



Penzing könne schon bald in einem Atemzug mit Hollywood genannt werden – nur: „Wir sind besser“, scherzt Aiwanger. Die hätten ihren „alten Krempel“, hier gebe es modernste Technik. Wenn man sich die Entwicklung der Filmtechnik anschaue, wisse man, wohin die Reise gehe. Er freue sich, dass Penzing hier dabei sei und bald berühmt werde, Filmgeschichte schreibe. Und nicht zuletzt gebe es ja mit der Gewerbesteuer, die hier anfalle, und dem Geld, das hier umgesetzt werde, eine Wertschöpfung, die auch für den Freistaat wichtig sei.