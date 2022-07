Begeisternd: das Konzert „The Peacemakers“ in Landsberg

Von: Susanne Greiner

Konzert im Großformat: Bei „The Peacemakers“ am Sonntagabend war die Landsberger Stadtpfarrkirche nahezu ausverkauft. © Greiner

Landsberg – Wenn Musik große Gefühle weckt, dann entstehen sie, die Gänsehautmomente. Es geschieht, wenn eine gute Komposition auf gute Ausführende trifft – und das auch noch im richtigen Rahmen stattfindet. Wie zum Beispiel am Sonntagabend in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Aufgeführt wurde „The Peacemakers“ von Karl Jenkins: ein Werk, das sich bekannten Friedensdenkern- und Friedenshandlern widmet. Auf der Bühne standen rund 150 Personen: sieben Landsberger Chöre, das Jugendsymphonieorchester der Landsberger Musikschule und Solisten. Zusammengebracht hat die Organistin und Chorleiterin Marianne Lösch – unter deren Gesamtleitung die Musik die Kirche zum Strahlen brachte.

Jenkins vertont in „The Peacemaklers“ Gedanken von Mahatma Ghandi, Nelson Mandela, Martin Luther King, den Dalai Lama. Aber auch Gedichtzeilen, Textstellen aus dem Alten und Neuen Testament, dem Koran, Zeilen des persischen Moslems Rumi. Dessen „All‘ diese Gesänge. Ein Lied: Friede sei mit dir“ ist in gewisser Weise das Motto für Jenkins‘ Komposition.



Die Musik: von gefällig bis herausfordernd. Jenkins, geboren 1944, ist zeitgenössischer Komponist, in den 70ern Mitglied der JazzRock-Fusion-Band „Soft Machine“, hat aber auch an der Royal Academie of Music in London studiert udn war erster Oboist im National Orchestra of Wales. Dieses Wandern zwischen musikalischen Polen ist in Rhythmen und Dissonanzen bei „The Peacemakers“ deutlich zu hören. Beispielsweise bei den Soli des Sopransaxophons. Oder gleich im zweiten Satz „Fanfara“, mit ausgeprägter Dynamik und großem Schlagwerk-Einsatz. Schlagwerk erklingt auch in den sehr melodischen, teilweise meditativen Sätzen, dort reduzierter. Diese Melodik, die bildbeschwörend wie Filmmusik sein kann, ist Adiemus-Kennern bekannt: Jenkins hat das Musikprojekt, das Chor und Orchester mit ethnischen Gesängen verbindet, gegründet. So tauchen auch in „The Peacemakers“ keltische Meldien auf, Trommeln, die an indianische Rhythmen erinnern, oder auch „Innerer Friede“: Der Satz, der sich dem Dalai Lama widmet, zitiert akustisch tibetische Tempel, arbeitet mit einem dem Mönchsgesang ähnlichen Männerchor-Einsatz. Die Sprache der „Peacemaker“ ist Englisch – die Weltsprache.



Die Sängerinnen und Sänger aus den sieben Chören harmonieren perfekt, ebenso funktioniert das Zusammenspiel mit dem Jugendsymphonieorchester (1. Geige: Birgit Abe) und den Solisten. Teresa Boning gliedert in der „Meditation“ ihren Sopran zurückhaltend ein. Und Marianne Lösch hat die rund 150 Musikerinnen und Musiker jedes Alters im – sanften – Griff. Wofür sie am Ende zurecht einen tosenden Extra-Applaus erhält. „The Peacemakers“ in Landsberg ist beeindruckend, hervorragend ausgeführt. Ein Abend der auch unter einem Zitat von Mutter Theresa hätte stehen können: „Friede beginnt mit einem Lächeln. Wir leben deshalb nicht in Frieden, weil wir vergessen haben, dass wir zusammengehören.“ In diesem Sinne: bitte bald wieder. Es war großartig.