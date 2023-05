Tango und Mutter Gans

Begeisterndes Rathauskonzert mit dem „Trio Tempestoso“

Von: Susanne Greiner

Teilen

Das junge Trio Tempestoso aus Slowenien im Rathausfestsaal: (v.l.) Klarinettist Andraž Golob, Sanja Mlinari am Akkordeon und Urban Megušar am Cello. © Greiner

Landsberg - Das klassische Trio besteht aus Violine, Cello und Klavier. Tauscht man die Instrumente, entstehen andere Klangerlebnisse. Wie die sich gleich zu ganzen Klangwelten ausweiten können, zeigte das Trio Tempestoso beim letzten Rathauskonzert vor der Sommerpause: mit Klarinette, Cello und Akkordeon.

Das Alter der drei Musizierenden – sie sind alle zwischen 20 und 30 Jahre – hat auf das Publikum abgefärbt: Selten sieht man einen, zumindest für Kammermusikkonzerte, so niedrigen Altersdurchschnitt wie beim letzten Rathauskonzert mit dem Trio Tempestoso. Den Namen hätten sie ohne Hintergedanken gewählt, erzählt Klarinettist Andraz Golob in der Einführung. Aber schon nach wenigen Tönen der einleitendenden Pulcinella Suite von Strawinsky, die das Trio für ihre außergewöhnliche Besetzung mit Klarinette, Akkordeon (Sanja Mlinari ) und Cello (Urban Megusar) arrangiert hat, zeigt sich, dass ihnen der Name passt wie ein Seidenhandschuh: Die drei leben die Musik mit Leidenschaft – aufregend, mitreißend und ja, bei den passenden Stücken durchaus stürmisch.



Strawinskys Werk ist mit Barock durchtränkt. Denn der Komponist grub sich nach seinen ‚schrägeren‘ Kompositionen wie „Sacre du Printemps“ für dieses Ballett in die Tradition der Commedia dell‘arte ein und verarbeitete die Musik zur Neoklassik. Mlinaris Akkordeon wird in dem Stück zur Orgel und bildet mit Megusars Cello einen satten Bass, auch wenn der oft am Griffbrett ganz vorne in den hohen Lagen unterwegs ist. Und Golob setzt seine Melodien mit vollem Klang, vor allem in der langsamen Serenata ein Genuss. Dass Strawinsky nicht barock ist, zeigt die tanzende Tarantella, die auch die Pulcinelli wieder aufleben lässt.



Im Programm haben die drei auch Haydn. Der klingt so arrangiert ganz neu – und bildet einen gewollt starken Kontrast zum eindrücklichen „Der Same sucht das Licht“ von der 1989 geborenen Angela Slater. Das Stück wurde – ebenso wie „Breathe“ von Sebastian Fagerlund im weiteren Programm – für das Trio Tempestoso eigens komponiert. Slater spielt mit Klangschichten, die wabernd Stimmungen erzeugen, aus denen sich einzelne Melodien suchend herausschlängeln. Das Werk beruhe auf der Freundschaft zwischen Picasso und Strawinsky, die sich gegenseitig Kunstwerke zukommen ließen, erzählt die britische Komponistin. Stravinsky machte den Anfang mit einer kurzen Melodie für Klarinette. Und diese ‚Notiz‘ sei der ‚Same‘, der in ihrer Komposition zu einem Baum aufgehe. Alle drei Musiker kosten die (Dis-)Harmonien aus, baden im Klang und werden in dieser Musik abseits von Taktstrichen eins, samt Präzision. Es ist ‚ihre‘ Musik. Dieses Gefühl entsteht auch bei Fagerlunds „Breathe“, der sich den ersten und den letzten Atemzugs eines Lebens zum Thema setzt – und all das Atmen dazwischen in einer Art Mäandern um einen Ton als Zen­trum komponiert.



Tango und Mutter Gans

Piazzollas „Le grand Tango“ wirkt da mit seinen Filmmusik- und Jazz-Anklängen schon fast klassisch. Aber nicht weniger eindrücklich. Und auch, wenn es schmalzig klingen mag: Das trio Tempestoso erschafft Musik, die, dank der Leidenschaft der Musizierenden, das Herz erwärmt. Das Publikum im vollen Rathausfestsaal zeigt das mit langem, begeistertem Applaus. Was Tempestoso mit einer, wie Andraz findet „kleinen, feinen“ Zugabe von Ravels „Ma Mére l‘Oye“, der „Mutter Gans“ belohnt.