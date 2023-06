Beherzt eingegriffen: Iglinger reanimiert Landsberger Radler

80-Jähriger bewusstlos am Straßenrand

Von Susanne Greiner

Landsberg - Gut, wenn man im Notfall beherzte Menschen gibt, die sofort eingreifen. So geschehen am gestrigen Mittwochnachmittag in der Iglinger Straße in Landsberg: Ein Mann reanimierte einen 80-jährigen Radler, der nach einem Schwächeanfall das Bewusstsein verloren hatte.

Der 80-jährige Landsberger habe am Mittwochnachmittag eine Radtour durch Landsberg gemacht, informiert Erster Polizeihauptkommissar Martin Heinrich. Wegen eines Schwächeanfall stieg der Radler ab und setzte sich in den Grünstreifen, um wieder zu Kräften zu kommen. Zu diesem Zeitpunkt kam ein 55-jähriger Iglinger vorbei, der den mittlerweile leblosen Radfahrer bemerkte.

„Beherzt begann der Iglinger mit der Reanimation des Pensionisten“, so Heinrich. Der hinzugerufene Notarzt und der Rettungsdienst konnten dann die Reanimation erfolgreich fortführen und den Mann in ein Krankenhaus bringen. Bei der Aktion unterstützt hat die Polizeistreife der PI Landsberg, die auch die Ehefrau des Radfahrers informierte.