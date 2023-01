Rodungen und Fällungen in der Breslauer Straße

Teilen

In den kommenden Wochen werden in der Breslauer Straße Heckenrodungen und Baumfällungen vorgenommen © Stadt LL

Landsberg - Bei den Straßenarbeiten in der Breslauer Straße folgt nun der nächste Bauabschnitt: Der beidseitige Geh- und Radwegumbau. Hierfür werden in den kommenden Wochen Heckenrodungen und Baumfällungen in der Breslauer Straße vorgenommen.

Ab voraussichtlich Anfang Juni soll der Fuß- und Radweg mit einer durchschnittlichen Gesamtbreite von 3,0 Meter zusammengelegt werden. Der derzeit in der Mitte verlaufende Grünstreifen mit Hecke soll zur Straße verlegt werden und habe dann eine Trennfunktion zwischen Straße und Geh- und Radweg. Dieser Grünstreifen soll mit Kleinsträuchern bepflanzt werden, die dann im Herbst geschnitten werden sollen, damit der Grünstreifen im Winter als Schneeauffangfläche dienen könne. Derzeit ist der Radweg begrenzt von Straße und Hecke, es gibt damit keine Ausweichmöglichkeiten. Gerade im Winter, wenn Schnee teilweise auf dem Radweg liegt führt dies zu Einengungen.

Die Umbaumaßnahmen in der Breslauer Straße haben im vergangenen September begonnen. Bisher wurden die neuen Bushaltestellen vorbereitet sowie die Mittelinseln gepflastert und bepflanzt. Diese gepflasterten Mittelstreifenbereiche dienen ausschließlich als Ausweichmöglichkeiten im Notfall für Polizei, Rettungswagen oder Feuerwehr.



Die Arbeiten an der Breslauer Straße sollen in insgesamt vier Bauabschnitten erfolgen, erklärt Simone Sedlmair von der Pressestelle Landsberg . Aktuell erfolgt der Umbau des ersten und zweiten Bauabschnitts zwischen Einmündung Holzhauser Straße und Von-den-Hoff-Straße. Im März sollen dann die Stadtwerke Landsberg mit der Erneuerung der Wasserleitung starten. Ab Mai soll die Deckensanierung durchgeführt werden.

Im nächsten Jahr erfolge dann der dritte Bauabschnitt zwischen Von-den-Hoff-Straße und Danziger Platz. In diesem Bereich sollen dann ebenfalls die Mittelinseln gepflastert und bepflanzt sowie eine Deckensanierung durchgeführt werden. Im letzten Bauabschnitt 2025 sollen auch in diesem Bereich die Geh- und Radwege sowie die Bushaltestellen umgebaut werden.