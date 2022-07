Der Coach mit dem Bike

Von: Thomas Ernstberger

Der Fußball-Trainer und sein Sportgerät: Markus Ansorge, mit seinem „uralten Mountainbike“. © Ernstberger

Denklingen – Markus Ansorge, der Trainer des Bezirksligisten Vfl Denklingen, mag’s sportlich. Nicht nur, wenn er als Übungsleiter mit seinem Team auf oder bei den Spielen neben dem Platz steht.

Der Sporttag beginnt für den 55-jährigen Fußball-Coach schon ganz in der Früh. „Ich stehe jeden Tag um vier Uhr auf“, verrät er. „Um fünf Uhr fahre ich dann mit meinem uralten Moutainbike von Peiting nach Altenstadt in die Arbeit – bei jedem Wetter, im Sommer wie im Winter. Wenn’s schneit, habe ich dann ein spezielles Fahrrad mit Spikes.“ Die morgendliche Dusche findet nach dem Fahrrad-Trip in der Arbeit statt. 17 Kilometer beträgt die einfache Strecke von zuhause ins Büro. Da kommt einiges zusammen: „Letztes Jahr waren es 5.500 Kilometer, heuer will ich die 6.000er-Marke knacken“, lautet Ansorges Ziel bis Ende 2022. Und wie sieht’s am Wochenende aus? „Da bin ich auch spätestens um fünf Uhr auf.“



Der Denklinger Coach ist einer, der für den Sport lebt: „Kein Tropfen Alkohol, kein Nikotin“, lautet die Devise des Peitingers, der teilweise auf Teneriffa (Spanien) aufwuchs (siebtes bis neuntes Lebensjahr) und dort auch in die Schule ging. Wieder in Deutschland, begann er in der D-Jugend des TSV Peiting mit dem Fußballspielen. Bis 36 (danach machte er seine Trainerscheine) war Ansorge für die Peitinger am Ball, trug bis hinauf zur Bezirksliga das Trikot seines Heimatvereins.



Allerdings stoppten ihn immer wieder schwere Verletzungen: Dreimal riss sich der VfL-Coach während seiner aktiven Zeit das Kreuzband. „So kam ich auch zum Fahrradfahren“, erzählt er. „Ich brauchte ja trotzdem eine sportliche Betätigung.“ Die hat Ansorge auf seinem Mountainbike heute noch jeden Tag…