Wenn der kleine Moritz das Fichtenbrett zertrümmert

Von: Toni Schwaiger

Der vierjährige Moritz beim Bruchtest. © FKN

Utting – Sonntagnachmittag in der Sporthalle Utting. Der fünfjährige Moritz steht in seinem weißen Anzug entschlossen in Kampfstellung – er sieht natürlich klein aus neben rund 50 Taekwondo-Aktiven vom Grundschulalter bis zur Alters­klasse Ü60.

Moritz will sich beim Herbstlehrgang seinen nächsten Gürtel holen. Er zeigt Abwehrtechniken, Kicks und dann noch einen Bruchtest – ein Fichtenbrett. Mit einem Kick bricht er es in zwei Teile. Unter dem Applaus der Aktiven und noch mehr Zuschauern bekommt er seinen Kinder-Rotgurt umge­bunden – den anderen 21 Prüf­lingen muss das erst noch gelingen.



Auf den Herbstlehrgang der Taekwondoschulen Kampfkunst Ammersee Dießen, Traditional TaekwonDo Dojang Weilheim und Traditional Taekwondo München-Ost haben alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen seit Monaten hingearbeitet. Denn es macht Spaß zusammen zu trainieren, seine Technik zu verbessern – dafür gab es vorweg einen Lehrgang von Christoph Sonnert (IV. DAN) – und dann zu zeigen, was man kann: Folgen laufen, Selbstverteidigung, Freikampf, Sprungkicks und Bruchtests.



Die Schulleiter Inka Weber und Kristian Mertens (Dießen), Christoph Sonnert und Richard Neumayer (Weilheim) erfreuten sich an den Leistungen des Nachwuchses, alle erhielten ihren nächsthöheren Gürtel.



Die Veranstaltung war dem Meister Stefan Sprenger (4. DAN Traditional Taekwondo) gewidmet, der kürzlich im Alter von 55 Jahren verstorben ist. Durch seine 2009 gegründete Taekwondo-Gruppe im Ammerfit in Dießen fand Taekwondo große Verbreitung am Westufer des Ammersees; auch die Dießener Schulleiter Inka Weber und Kristian Mertens begannen bei ihm ihr Training. Kampfkunst Ammersee möchte darum intensiv die Künste des Traditionellem Taekwondo im Sinne von Meister Sprenger weiter betreiben.