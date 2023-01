Erklärungsbedarf

Dießen ehrt seine Vorzeigesportler

Von: Dieter Roettig

Sportler-Ehrung beim Neujahrsempfang in Dießen (vorne von links): Bürgermeisterin Sandra Perzul, Steffi Böhm-Lutzenberger, Dr. Claudia Bregulla, Kalea Schüppel, Magdalena Balda und Vize-Bürgermeister Roland Kratzer: hinten von limks: Jakob Stainer, Moritz Hagenmeyer, Ole Guntermann und Dr. Jürgen Schüppel. © Roettig

Dießen – Jede Menge Sportskanonen kommen aus der Marktgemeinde Dießen: Angefangen von Meister-Schützen über Triathlon-Athleten bis zu Segel-Assen. Traditionell wurde eine Auswahl beim Neujahrsempfang der Gemeinde von Bürgermeisterin Sandra Perzul mit einem Anerkennungsscheck geehrt.

Mit Dr. Claudia Bregulla vom SC Riederau konnten Bürgermeisterin Perzul und ihr Vize Roland Kratzer einen Dauergast auf der Bühne des Traidtcastens begrüßen. Sie wird seit Jahren für ihre außergewöhnlichen Leistungen ausgezeichnet. 2022 schaffte sie unter anderem je eine WM-Goldmedaille in der Alters­klasse 55 beim Winter-Triathlon und Winter-Duathlon in Andorra. In beiden Disziplinen errang sie je eine Silbermedaille bei den Europameisterschaften im rumänischen Targu Mures. Silber gab es auch bei den Europameisterschaften im Cross-Triathlon in Zittau. Dazu ist die Ausnahme-Athletin oberbayerische und bayerische Meisterin im Duathlon. Bis zu 20 Stunden pro Woche trainiert die Ausnahmesportlerin, die im Hauptberuf an der Uni Augsburg Sportlehrer ausbildet.



Noch ein Triathlon-As in der Altersklasse AK 55 wurde geehrt: Dr. Jürgen Schüppel für seinen 45. Platz bei der Triathlon-Europa­meisterschaft in München. Podiumsplätze zwischen 1 und 3 errang er bei Wettbewerben in Oberschleißheim, Erding, Karlsfeld und Schongau. Seine zehnjährige Tochter eifert ihm bereits nach. 2021 wurde sie oberbayerische Triathlon-Meisterin in der Schülerinnen C-Klasse. Im vergangenen Jahr kam sie hier immerhin auf den 5. Platz. Oberbayerische Meisterin in der Triathlon-Jugendklasse B wurde 2021 auch Magdalena Balda vom SC Riederau. Im letzten Jahr folgten Top-Ten-Platzierung in Oberschleißheim, Schongau, Erding und Riederau.



Vom Dießener Segel-Club ehrte die Gemeinde zwei Asse. Ole Guntermann belegte den 3. Platz bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft in Kiel in der 29er-Bootsklasse. Moritz Hagenmeyer holte sich den 1. Platz beim Europacup in der Bootsklasse „Waszp“ am Starnberger See und war bester deutscher Teilnehmer bei den Weltmeisterschaften in Malcesine am Gardasee.



Die ungewöhnliche Bezeichnung musste sich Sandra Perzul erklären lassen: Das „Waszp“ hat nicht mehr viel mit einer klassischen Jolle gemein. Der Rumpf ist schmal und bietet gerade so viel Auftrieb, dass man nicht untergeht. Stabilität stellt sich erst an, wenn bei einer Windge­schwindigkeit von sechs bis acht Knoten das Boot in die Höhe gehoben wird und bis auf 20 Knoten beschleunigt. Das setzt Geschick und gute Motorik voraus, was Moritz Hagenmeyer bewiesen hat.



Von der „Königlich privilegierten Feuerschützengesellschaft Dießen anno 1420“ wurden Maximilian Ulbrich und Steffi Böhm-Lutzenberger geehrt. Ulbrich als deutscher Meister im Luftgewehr und seine Kollegin als oberbayerische Meisterin mit der Luftpistole. Für die ebenfalls ausgezeichnete Bundeliga-­Mannschaft „Luftgewehr“ nahm Schützenmeister Jakob Stainer die Ehrung entgegen, da das Team auswärts bei einem wichtigen Wettbewerb weilte. Mit Erfolg – die Luftgewehr-Schützen bleiben in der Bundesliga.

Die Sportlerehrung fand im Rahmen des Dießener Neujahrsempfanges 2023 statt.