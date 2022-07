Starke Spiele am Bildschirm

Teilen

Die Sieger des eSport-Cups der Sparkasse Landsberg-Dießen (von links): Alexander Sothmann und Dominik Bestfleisch-Kollmeder (2. Platz), Ben und Nils Frick (1. Platz) sowie Christoph Häckl und Oliver Schmalfuß (3. Platz) mit Domenic Riedelbauch (Sparkasse). © Sieg

Landsberg – Wie stellt man sich den typischen Ort für einen eSport-Cup, dem Fußballturnier FIFA 22 auf der PlayStation 5, vor? Eine dunkle, stickige Halle? Doch genau das Gegenteil war bei der zweiten Auflage des eSport-Cups der Sparkasse Landsberg-Dießen kürzlich der Fall.

Das Landsberger Inselbad bot die ideale Kulisse für das Event und verknüpfte spannende Spiele an der Konsole mit einer sommerlichen Kulisse. Bestens versorgt mit kühlen Getränken, leckerem Essen und Eis traten die 32 Zweierteams ab 14 Uhr an und starteten in die Gruppenphase. Vier Spielstationen, an denen jeweils zwei Partien an großen TV-Bildschirmen ausgetragen wurden, bildeten die Spielarena. Ergänzt durch eine Bühne, auf der neben den Vorrundenspielen auch das Finale ausgetragen wurde.



Die Titelverteidiger Christoph Häckl und Oliver Schmalfuß schafften es erneut ins Finale, diesmal aber nur ins kleine. Und dort landeten sie mit einem Sieg auf dem 3. Platz. Diesjähriger Turniersieger wurden die Brüder Nils und Ben Frick, die sich über das Sieger-Preisgeld in Höhe von 500 Euro freuen durften. Die beiden schlugen im letzten und entscheidenden Spiel an diesem Tag mit einem spannenden 1:0 die zweitplatzierten Alexander Sothmann und Dominik Bestfleisch-Kollm­eder.



Kurz vor der Siegerehrung, mit der Übergabe von Urkunden und Pokalen durch Sparkassen-Repräsentant Domenic Riedelbauch fand noch die Verlosung einer PlayStation 5 statt. Bereits vor dem eSport-Cup hatte man sich über die Social-­­Media-Kanäle der Sparkasse für das Gewinnspiel anmelden können, zusätzlich war auch direkt vor Ort eine Teilnahme möglich. Das durchweg positive Feedback rundete eine gelungene Veranstaltung ab.