Kick it like Gruber

Von: Sabine Fleischer

Meisterhafter Fight: Benedikt Gruber (links) wird mit Unterstützung seines Trainers Ibrahim Karakoc Deutscher Meister im K1 Vollkontakt Kickboxen. Damit hat der Sportler sich für die Weltmeisterschaft nächstes Jahr in München qualifiziert. © FKN

Landsberg – Ein Landsberger ist Deutscher Meister im Kickboxen. Mit vollem Körperkontakt und mentaler Stärke hat sich Benedikt Gruber vor kurzem bei einem internationalen Boxevent in Heilbronn diesen Titel erkickt. Disziplin, hartes Training und der trainerliche Beistand halfen dem Landsberger, einen weiteren Championgürtel nach Hause zu holen.

Gruber ist leidenschaftlicher Kickboxer, hat allerdings erst mit 18 Jahren zu diesem Sport gefunden. Trotz der späten Berufung stellten sich recht schnell die ersten Erfolge im Amateurbereich ein. Bereits 2015 wurde der jetzige Lehramtsstudent in Sport und Englisch süddeutscher Meister im K-1 Kickboxen, im selben Jahr folgte der deutsche Meistertitel; 2016 wurde er Weltmeister K-1 Light.



Sein nächstes Ziel: Deutscher Meister K-1 Vollkontakt bei den German Open 2022 der International Sport Kickboxing Association ISKA in Heilbronn. Mit nur einem Monat Vorbereitungszeit brachte er seinen Körper auf Vordermann. „Ich wollte in der Gewichtsklasse unter 75 Kilogramm antreten und hatte noch zwei Kilo zu viel. Da muss man einfach sein Ziel vor Augen haben und jeden Tag ins Training rennen, ob man Lust hat oder nicht,“ beschreibt Gruber seine Intensiv-Trainingszeit. Die Ernährung wurde angepasst, Süßigkeiten fielen aus, Gyms in der Umgebung wurden zum Dauer-Aufenthaltsort. Wenn er nicht dort „beim Pratzentraining bis ans Limit gepushed wurde“, dann war er als Trainer bei der Kampfschule „Kickbxn Landsberg“ beschäftigt, die auch K-1 lehrt.



Potpourri K-1 Boxen

K-1 ist keine eigene Kampfkunst, sondern kombiniert Techniken aus dem Boxen, Karate, Taekwondo, Kickboxen und vielen anderen Kampfsportarten. Dafür steht der Buchstabe ‚K‘ , die Ziffer ‚1‘ ist an die Formel 1 angelehnt. K-1-Kämpfe sind im Turniermodus auf drei Runden zu je drei Minuten festgelegt, mit möglicher Verlängerung auf bis zu fünf Runden. Diese relativ geringe Rundenzahl hängt mit der Turnierregelung zusammen, die nach dem Ausscheidungs­prinzip verläuft, so dass ein Kämpfer an einem Abend bis zu drei Kämpfe absolvieren muss. Neben klassischen Schlägen und Kicks sind auch der Einsatz von Kniestößen und Tritte gegen die Beine des Gegners (Low-Kicks) erlaubt.



Vor vollen Zuschauerrängen wartete Gruber mit Trainer Ibrahim Karakoc auf seinen ersten Kampf in Heilbronn. „Man steigt in den Ring und muss ready sein, das harte Training der letzten Wochen muss sich gelohnt haben und es gibt nur das Ziel vor Augen, der Gegner ist eigentlich egal“ war nun die Devise. Der erste Kampf lief ganz nach Plan, vor dem zweiten Gegner hatte der Landsberger „gewaltigen Respekt“. Hier half die Motivation seiner Trainers: „Der schaut nur böse, aber der kann nix! Du bist besser!“ Dann ging die Schlacht los: Aktion landen, wieder Abstand suchen, technisch sauber arbeiten. Der Gegner hatte am Ende keine Chance. Der zweite Kampf war gewonnen, Gruper im Finale.



Technisch sauber

Der letzter Wettbewerber wartete schon im Ring, ein „netter Kerl“. Man gratulierte sich gegenseitig, dass man schon so weit gekommen war. „Am Ende ist es eben doch nur Sport,“ relativierte Gruber die nötige Aggression bei den Kämpfen. Aber im Ring herrsche dann wieder wenig Sympathie, man dürfe sich nichts schenken. Und so wurde es ein schneller, harter, technisch guter Austausch von Körpertreffern mittels Fuß, Knie und Faust. Der Kickboxer aus Landsberg war dabei immer einen Kick voraus. Er habe einfach seine Schmerzen ignoriert – eine im Vorfeld angebrochene Nase und geprellte Rippen – und alles gegeben. Denn nur „eine knappe Entscheidung“ sollte das nicht werden, so der Befehl von Trainer Karakoc.



Als nach „unendlichen drei Minuten“ dann endlich die Glocke die letzte Runde einläutete, war Gruber sich seines Sieges sicher: der Titel des deutschen Meister im K1 Vollkontakt Kickboxen geht nach Landsberg.