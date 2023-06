Benefizkonzert für Regens Wagner im Rathaus Landsberg

Benefizkonzert im Historischen Rathaus Landsberg mit Flötistin Anna Wierer und Pianistin Alina Pronina. © FKN

Landsberg – Es sind zwei Musikerinnen, die in ihren Biografien Länder symbolisieren, die sich in schwerster kriegerischer Auseinandersetzung befinden: Beim Benefizkonzert des Kreisverbands der CSU Landsberg zugunsten der Regens-Wagner-Stiftung in Holzhausen musizierte Flötistin Anna Wierer aus Russland mit Pianistin Alina Pronina aus der Ukraine im Festsaal des Historischen Rathauses.

Beide Musikerinnen haben vor Jahrzehnten ihre Heimat verlassen, um in Berlin zu studieren. Vor einem Jahr veröffentlichten die Musikerinnen eine CD mit Werken des Ukrainers Dimitri Tchesnokov (geb. 1982). Dessen Komposition stand neben französischer Musik aus dem 19. und 20. Jahrhundert im Mittelpunkt des Konzertes.



Mit impressionistisch tupfenden Läufen zeigten die Künstlerinnen Virtuosität und technische Perfektion. Höhepunkt und ‚Zuckerl‘ fürs Publikum: die ‚Hits‘ „Claire de Lune“ von Debussy und die Carmen-Fantasie von Francois Borne.



Zum Konzert geladen hatte der Landsberger CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kießling, der dann auch gleich belohnt wurde: die beiden Musikerinnen überraschten mit einer rockig-jazzig-klassischen Version von „Happy Birthday“ zur Feier des 50. Geburtstages von Michael Kießling.



Ein musikalischer Frühsommernachmittag ging damit zu Ende und entließ nach zwei Stunden die rund 120 Besucher – im Bewusstsein, dass Musik Grenzen überwinden kann.



Gesponsert wurde das Konzert von der VR-Bank Landsberg-Ammersee, der Versicherungsagentur Kuhn, audEERING und der Gärtnerei Scherdi Hofstetten.