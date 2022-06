Zufriedenes Team

Glocknerkönige vom Lech

Teilen

Neuer Glocknerkönig seiner Alters­klasse: Josef Stegherr aus Kinsau. © Impuls RT

Landkreis – Es ist in Österreich das Bergrennen schlechthin und zieht allein deshalb die Radsportler magisch an: der Glocknerkönig. Josef Stegherr und seiner Frau Andrea Schwarz-Stegherr aus Kinsau geht es so und auch Dennis Biederer aus Landsberg streben zum Berg. Nur die Hochalpenstraße mit dem Rennrad zu bewältigen, wäre ihnen zu wenig: Sie liebäugeln mit Platzierungen. Und die gab es auch.

In den Farben des Weilheimer Impuls-Radteams stand das Trio aus dem Landkreis Landsberg jüngst zusammen mit zwei weiteren Teamkollegen am Dorfplatz Bruck an der Startlinie. Die Herren nahmen den Glocknerkönig-Classic in Angriff, die Dame erstmals die Light-Version. Selbst was sich nach eher entspannter Tour anhört, hat es immer noch in sich: Auf 12,8 Kilometer Streckenlänge mussten Andrea Schwarz-Stegherr und ihre Konkurrenten 1.300 Meter Höhenunterschied überwinden. Die 58-jährige Kinsauerin schaffte das in 1:24:10 Stunden und verpasste damit das Podium nur knapp: Rang 5 im Gesamtklassement und der 4. Platz in ihrer Altersklasse.



Beim Frustabbau über den verpassten Podiumsplatz half Ehemann Josef. Er rollte bei der Classic-Variante über 27,3 Kilometer und 1.694 Höhen­meter mit 15 Kehren und Steigungsraten von bis zu zwölf Prozent nach 1:36:28,2 Stunden über die Ziellinie. Damit war für den 62-Jährigen der Sieg in seiner Altersklasse perfekt. Der „Glocknerkönig vom Lech“ durfte nach starker Vorstellung mit Ehefrau und Teamkollegen jubeln.



Damit aber nicht genug. Das Impuls-Radteam verzeichnete noch weitere Erfolge am Großglockner. So kämpfte der Landsberger Dennis Biederer (29) nicht nur gegen die harte Strecke, die Konkurrenz und den inneren Schweinhund an, sondern wie alle anderen auch gegen den starken Wind im Schlussteil des Rennen. Er biss sich durch, und wie: Im Feld der über 2.000 Teilnehmer fuhr er nach 1:23:36 als Sechster ins Ziel und gewann in seiner Altersklasse Bronze.



Komplettiert wurde der Glocknerkönigs-Erfolg des Impuls-­Quartetts noch mit dem für alle Beteiligten überraschenden 3. Platz in der Teamwertung. Dazu trugen Florian Christ (10./AK 4. Platz) aus Sindelsdorf und Tim Öttl (17./AK 7.) aus Weilheim bei.



Zufriedenes Team



„So sehen Könige aus“, jubelte auch eine Mannschaft des AS Cycling Teams um den Dießener Alexander Steffens. Am Großglockner krönten sich Katharina Schlegel und Thomas Tietz, Hans-Peter, Renate und Niklas Bailer, Martin Ecke und Erich Dörfler sowie Marcus Zinn. Tietz verbuchte das beste Ergebnis: 1:28 Stunden bedeuteten für ihn Gesamtplatz 24 und Zehnter der Altersklasse.