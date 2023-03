Pigor & Eichhorn im Landsberger Stadttheater

Von: Susanne Greiner

Pigor (rechts) singt, Eichhorn muss begleiten: die Berliner Kabarettisten sorgen für Jubel im Landsberger Stadttheater. © Greiner

Landsberg – Schwarz-weiß-Argumentation ist nicht ihr Stil, auch wenn das die Hemdenfarbe der Berliner Thomas Pigor und Benedikt Eichhorn vor der Pause (schwarz) und danach (weiß) suggerieren mag. Aber wenn das Duo „Pigor singt. Eichhorn muss begleiten“ die Stadttheater-Bühne kapert, ist das fürs Publikum durchaus ‚zwischentönig‘, herausfordernd – und dennoch äußerst amüsant.

Einer der zentralen Begriffe, an dem sich beide anhand diverser Argumentationstypen (man soll ja was lernen, ruft Schopenhauer) abarbeiten, ist political correctness. Deshalb auch ein Song zu deren Verteidigung – im von ihnen kreierten Salon Hip Hop: eleganter Sprechgesang mit Reminiszenzen an Liedermacher. PC muss aus der Schimpfwort-Ecke raus, singt Pigor. Und sorgt dafür, dass sich pc gleichmal selbst kannibalisiert, ist sie doch „das Bestreben einer säkularen Gesellschaft, sich eine neue Moral zu geben“. Wichtig ist sie trotzdem – in Maßen und ohne „sprachlichen Putzfimmel“. Denn ja, auch Gendern steht auf der Themenliste. Was die beiden mit dem plattdeutschen Plural-S – „Polizistens“ – erledigen.



Was den Abend somitreißend macht, ist das nebeneinander von Ulk und Tiefgang. Von den Hunden hinter dem „Red-Hering-Argument“ über die ehrfurchtsvoll-gelungene Wecker-Parodie samt Pressstimme, großer Emotion und Hüftschwung hin zum schwülen Immobilientraum luxustriefender Ligurienbesetzer; vom Packlisten-Song voller plosiver Gutturale zum Argument ad nauseam, das die Aussage ‚bis zum Erbrechen‘ wiederholt, und sei sie noch so falsch – wie „Tempolimit 130 ist grüne Ideologie“.



Dabei kabbeln sich Pigor und Eichhorn wie ein eingespieltes Ehepaar – was sie mit ihren Auftritten seit 1995 und ihrem inzwischen zehnten Programm auch sind. Wobei sich die Kräfteverhältnisse dank Pigors Gitarre auch mal verschieben: Deren ständig reißende D-Saite nutzt Eichhorn zu solistischer Brillanz – auch wenn er sonst Pigors Macht unterliegt, der ihn besonders gerne per mutatio controversiae, dem abruptem Themenwechsel, übers Maul fährt. Liebe eben.



Zugaben bekommt das johlende Publikum im gut gefüllten Theater gleich drei. Am Ende „Der fette Elvis“ von 1997, mit dem Pigor die Publikums-Verehrung einfordert, auch wenn der Ranzen noch so spannt. Ein argumentum ad misericordiam: Habt Mitleid und bleibt bei uns!