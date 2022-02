Noch weniger Stellplätze für die Beruflichen Schulen Landsberg

Von: Ulrike Osman

Teilen

Dieser Behelfsparkplatz der Beruflichen Schulen Landsberg (BSL, Hintergrund) wird demnächst verschwinden. Auf dem Grundstück an der Ecke Spitalfeld-/Ziegeleistraße ist ein Büro- und Gesundheitszentrum geplant. © Osman

Landsberg – Die Parksituation rund um die Beruflichen Schulen Landsberg (BSL) könnte noch schwieriger werden als sie es ohnehin schon ist. Ein Grundstück, das zur Zeit noch als Behelfsparkplatz genutzt wird, soll bebaut werden. Damit fallen gut 50 Stellplätze weg.

Das Grundstück an der Ecke Spitalfeld-/Ziegeleistraße soll mit einem Büro- und Gesundheitszentrum bebaut werden. Derzeit ist die Fläche an den Landkreis vermietet und dient tagsüber als – dringend benötigter – zusätzlicher Parkplatz für die Schüler und Lehrer der Beruflichen Schulen. Doch das an dieser Stelle bestehende Baurecht könne dem Eigentümer nicht verwehrt werden, wie in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses deutlich wurde.



Dieser hatte sich eigentlich nur mit einigen beantragten Befreiungen vom Bebauungsplan zu befassen, doch das Parkproblem kam dennoch zur Sprache. „Wie soll die prekäre Situation entschärft werden?“, wollte Franz Daschner (fraktionslos) wissen. Eine Lösung gibt es offenbar noch nicht.



Auf der Agenda



„Die Suche nach eine Ersatzstandort läuft“, teilte Katja Kaus von der Technischen Bauaufsicht lediglich mit. „Wir haben das Thema auf der Agenda.“ Dem Vernehmen nach ist der Landkreis mit privaten Grundeigentümern in der Umgebung im Gespräch, um zu sehen, ob jemand eine alternative Parkfläche zur Verfügung stellen kann.



„Langfristig“ brauche man aber das geplante Parkhaus, so Stadtbaumeisterin Birgit Weber – woraufhin Jonas Pioch (Landsberger Mitte) prompt kommentierte: „Das Wort ‚langfristig‘ stört mich an der Stelle.“ Der Bau eines vierstöckigen Parkhauses in der Spitalfeldstraße war im Oktober 2020 erstmals vorgeschlagen worden und im Stadtrat auf breite Zustimmung gestoßen. Noch steht allerdings nicht einmal der genaue Standort fest, geschweige denn, dass das Gebäude projektiert und ausgeschrieben wäre. Sicher ist, dass zwischen dem Wegfall des Behelfsparkplatzes und der Fertigstellung des Parkhauses eine zeitliche Lücke klaffen wird.