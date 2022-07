93 Millionen Euro für Sanierung und Erweiterung der Beruflichen Schulen Landsberg

Baukosten steigen rasant

Landsberg – Dass die Beruflichen Schulen in Landsberg saniert und erweitert werden, ist dringend notwendig und nichts Neues: Generalsanierung des Hauptgebäudes und der Turnhalle, neue Mensa und neue (zusätzliche) Werkstätten, bessere IT-Ausstattung und angepasste Räumlichkeiten an die aktuellen Bedürfnisse der Berufsausbildungen. Ein klares Statement für den Ausbildungs-Standort Landsberg. Neu aber sind die veranschlagten Kosten: statt 50 Millionen Euro für das Gesamtprojekt (Vorplanung Stand 2020) stehen jetzt 93 Millionen auf dem Plan. Was sind die Gründe für diese nahezu Verdopplung der Kosten?

Hochbauamts-Chef Christian Kusch und das Architekturbüro Kern mit Anna und Peter Kern stellten vergangene Woche im Kreisausschuss den aktuellen Projektstand vor. Die Sanierung und Erweiterung ist in drei Bauabschnitten geplant, der erste Abschnitt ist zweigeteilt. Für den ersten Teil liegen bereits Bau- und Brandschutzgenehmigung vor. Im Herbst könne mit den ersten Rückbauarbeiten begonnen und eine Zwischenlösung für den Schulunterricht angegangen werden. Letzteres bedeute, dass nördlich auf grüner Wiese Container für sechs Klassenzimmer aufgestellt werden müssen. Baubeginn soll im Herbst sein, voraussichtliches Ende wäre 2025.



Für den zweiten Teil des Bauabschnitt 1 ist ein Neubau der Werkstätten für KFZ und Bau geplant. Dafür müsse der Bauantrag dieses Jahr noch eingereicht werden, die Genehmigung hänge jedoch von einer notwendigen Bebauungsplan-Änderung und einem zukünftigen Park­raum­konzept ab. Baubeginn sei für 2023/24 angedacht. Die Parkplatzsituation – oder wie ein Parkkonzept aussehen könnte – wurde allerdings in öffentlicher Sitzung nicht angesprochen.



In einem zweiten Bauabschnitt ab etwa 2025 steht die Bestandssanierung und Neu-Ausstattung des Hauptgebäudes an, im letzten Abschnitt folgen dann Abriss und Neubau der Werkstätten Metall und Holz. Ende der Bauzeit frühstens 2029.



Auch energetisch und klimatisch ist einiges geplant: Alle Gebäude sollen den Effizienzge­bäudestandard EG 40 erfüllen, die Dächer erhalten großflächig Photovoltaik-Anlagen. Damit sei der Energiebedarf der Schulen im Normalbetrieb vollständig abgedeckt. Die Außenanlagen sollen für ein verbessertes Kleinklima und mehr Regenwasserversickerung stärker begrünt werden, mit Schülerinsel im Werkstatthof als Herzstück sowie Klassenzimmer im Freien.



Der Bauabschnitt 1 wurde ursprünglich mit 29 Millionen Euro angesetzt, im Mai 2021 auf 34 Millionen Euro erhöht und jetzt auf 46 Millionen budgetiert. Bauabschnitt 2 und 3 werden momentan mit 47 Millionen Euro veranschlagt. Gründe für dies enorme Kostensteigerung nannte Architekt Peter Kern viele: gestiegene Baukosten, der hohe energetische Standard 40, die großflächigen PV-Anlagen zur Deckung des hohen Energiebedarfs der Schulen, die Interimslösung Container für die Klassenzimmer und Verlegung der Verwaltung innerhalb im Gebäude, die neue Raumordnung angepasst an zukünftige Berufsbilder, IT-Gesamterneuerung und die klimagerechte Gestaltung der Außenanlagen. Dabei betonte Kern: „Man muss alle Bauabschnitte im Blick haben, um nicht von Kostenfallen wie zum Beispiel Brandschutzstandards im Hauptgebäude überrascht zu werden. Und die Baukosten bleiben die nächsten zehn Jahre bestimmt auf hohem Niveau. Da ist Durchbauen sicher empfehlenswert“.



Kreisrat Markus Wasserle (SPD) bekräftigte in der anschließenden Diskussion das klare Bekenntnis zur Berufsausbildung in der Region, wunderte sich aber, über die neu präsentierte Con­tainerlösung für die Klassenzimmer, die bei der ersten Planung nicht berücksichtigt worden sei. Diese koste laut Architekturbüro Kern etwa 1,6 Millionen Euro. Auf Nachfrage, ob für den zeitweiligen Raumbedarf für die abzureißenden Werkstätten Metall ab 2027 wenigstens Ersatz eingeplant sei, räumte Anna Kern ein, dass es bis dato kein Ersatzmanagement für die Metallwerkstätten gabe, allerdings mit dem Neubau der KFZ-Werkstätte auf grüner Wiese ein gewisser Spielraum zur Verfügung stehe.



Auf Fragen zur Kostensteigerung wies Kreisbaumeister Christian Kusch neben Baukostenexplosion und PV-Autarkie hin, dass der Landkreis lieber im Voraus in höhere Energiestandards investiere und damit steigenden Standards zuvorkomme. Aus dem staatlichen Fördertopf für EG 40 fließe im Moment kein Geld, da dieser 30 Minuten nach Online-Eröffnung bereits leer war. Auch die neuen Anforderungen an Raumordnung für die FOS-­Gestaltung koste extra und kam unerwartet, so die Architekten. Renate Standfest (Grüne) wunderte sich trotzdem über „die Steigerung um 20 Millionen seit letzten April“. Man war sich allerdings nicht über den zeitlichen Rahmen der Preissteigerung einig und verwies auf Zahlen aus nichtöffentlichen Sitzungen.



Der Kreisausschuss genehmigte einstimmig den ersten Bauabschnitt und nimmt die aktuelle Planung der Abschnitte 2 und 3 zur Kenntnis. Bagger und Handwerker können also nach den Sommerferien anrücken.