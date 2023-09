Reinhold Pschera sagt der Berufsfachschule für Pflege in Landsberg Servus

Teilen

Schulleiter Reinhold Pschera geht nach 36 Jahren in den Ruhestand. © Klinikum LL

Landkreis – Eine Gruppe junger Leute steht in der Pause entspannt im Raucherbereich der Berufsfachschule für Pflege. Alle plaudern und lachen. Und mittendrin: Reinhold Pschera. Eine ganz typische Szene für alle Mitarbeiter des Klinikums Landsberg. Und zwar seit 36 Jahren. Denn so lange ist Pschera Lehrer an der Berufsfachschule (kurz BFS) des Klinikums – 30 Jahre davon als Schulleiter. Und eines war ihm in dieser Zeit immer das Wichtigste, wie er sagt: Der persönliche Kontakt zu den Schülern und dem Lehrerkollegium, das gute und menschliche Miteinander, sowohl im theoretischen und praktischen Unterricht, als auch darüber hinaus, bei Ausflügen oder Klassenfahrten. Jetzt geht Pschera in den Ruhestand.

„Immer wieder zu sehen, wie eine neue Klasse anfängt, die Schülerinnen und Schüler zu begleiten und nach drei gemeinsam erlebten Jahren zu entdecken, welche Entwicklung hin zu tollen Persönlichkeiten sie durchlaufen haben – das ist einfach wunderbar“, erklärt Pschera, als er gefragt wird, was in all den Jahren das Schönste war. Insgesamt 634 Schüler habe er in seiner Zeit erlebt. Wann wer seinen Abschluss gemacht hat, wisse er noch genau. Die ehemaligen Schüler und Kollegen aus den Anfängen Pscheras als Lehrer an der BFS in Landsberg können sich wiederum gut an dessen coolen „Look“ erinnern: schwarzer Bart, große Brille, schwarze lange Haare. „Ja, ich war ein Hippie und ein Rocker.“ Ein Rocker sei er aber auch heute noch, war er doch gerade erst mit seiner Frau beim Konzert von Bruce Springsteen.



Mehr Zeit für Familie

Für sie und seine Tochter möchte er in Zukunft endlich mehr Zeit haben, ebenso für Kunst und Kultur, Konzerte und Reisen. „Das ist alles ein bisschen zu kurz gekommen“, sagt der 65-Jährige, der in Lamerdingen wohnt, selbst gelernter Krankenpfleger ist (Ausbildung am Uniklinikum in Tübingen) und später die praktische Berufslaufbahn als Lehrer für Pflegeberufe beschritten hat. Seine Ehefrau Simone, mit der er seit 38 Jahren verheiratet ist, ist Krankenschwester, arbeitete selbst ebenfalls sechs Jahre lang am Klinikum Landsberg.



Auch nach all der Zeit brennt Reinhold Pschera für den Pflegeberuf: „Es ist immer noch einer der interessantesten Berufe überhaupt, weil man den Menschen so nahe kommt, weil man mit ihnen auf einer Ebene ist.“ Und es lohne sich nach wie vor für junge Menschen, sich dafür zu bewerben, denn: „Die Ausbildungsvergütung gehört zum oberen Viertel bei den beruflichen Ausbildungen. Und unsere Schule ist ein sehr positives Aushängeschild, das Klinikum ist einer der größten Arbeitgeber im Landkreis – die BFS ist einfach mein ‚Baby‘, da hängt mein ganzes Herzblut daran.“



Deshalb sei Pschera auch so froh über seinen Nachfolger als Schulleiter, René Leisten. „Über diese Lösung bin ich überaus glücklich und dankbar, für alle Beteiligten. Mit René Leisten als Nachfolger kann ich ab September beruhigt in den Ruhestand gehen“, freut sich Pschera, der der vierte Schulleiter der BFS war und ursprünglich aus Reutlingen kommt. So richtig vorstellen kann es sich der 65-Jährige zwar momentan noch nicht, einfach von „120 auf null herunterzufahren“, wie er zugibt. Sich weiterhin viel mit Menschen beschäftigen zu können, ist seine Hoffnung.