Das Landsberger Ruethenfest 2023 findet statt

Von: Susanne Greiner

Mit frisch geschnittenen Ruethen aus den Lechauen ausgestattet: die Ruethenkinder beim Festwochenende 2019. © Klinger

Landsberg – Es ist kürzer als in den Jahren zuvor. Aber es findet statt: das Ruethenfest 2023 in Landsberg. Die Vorstandschaft des Ruethenfestvereins habe das letzte Woche „final“ entschieden, informiert der 1. Vorsitzende Tobias Wohlfahrt. Start des festes ist am 19. Juli – das Ende wird bereits vier Tage später am 23. Juli eingeläutet.

Das Fest sei zwar kürzer, aber „der historische Kern werde so bestehen bleiben“, informiert Wohlfahrt: „Historische Tänze, Festumzüge, Lagerleben, Fahnenschwingen und das alles in den wundervollen historischen Kostümen, die bereits durch die so fleißigen Hände unserer Nähdamen für das kommende Fest bereits vorbereitet sind.“ Man starte jetzt in die „heiße Phase“.



Bisher hatte das Ruethenfest zehn Tage gedauert, inklusive einem ersten Festwochenende mit großen Konzerten. Bereits bei der Mitgliederversammlung im Oktober 2021 war die Verkürzung als „Beschränkung auf das Essentielle“ – ein Fest vor allem für die Kinder – ins Auge gefasst worden. Der Grund: Das Ruethenfest 2019 habe die Ehrenamtlichen des Vereins an ihre Grenzen gebracht. Die Organisation des Programms abseits der Hauptpunkte sei kaum noch zu stemmen. Auch finanziell sei das Fest 2019 ein Verlust gewesen: gekostet hatte es 340.000 Euro, 50.000 Euro mehr als das vorhergehende. Mit ein Grund: Es wurden weniger Festzeichen verkauft. Doch gerade das sei „eine der wichtigsten finanziellen Säulen“, so Wohlfahrt.