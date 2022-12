Eine Chance für die Fuchstalbahn

Von: Sabine Fleischer, Susanne Greiner

Der Kreistag Weilheim-Schongau hat den Kriterien zur Reaktivierung der Fuchstalbahn und einer Potenzialanalyse zugestimmt. Jetzt ist der Landkreis Landsberg an der Reihe. © Herold

Landkreis – Es könnte ein Schritt in Richtung Reaktivierung der Fuchstalbahn sein: Der Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau hat Reaktivierungskriterien des Freistaats anerkannt und die Erstellung einer Fahrgast-Potenzialanalyse durch die Bayerische Eisenbahngesellschaft beschlossen – einstimmig. Der Ball liegt nun im Landsberger Feld.

Dass die Bahn reaktiviert werden soll, dafür hatten sich die Landkreise Weilheim-Schongau und Landsberg bereits vor drei Jahren ausgesprochen – allerdings ohne explizit die Kriterien des Freistaates anzuerkennen. Deshalb wurde dieser Grundsatzbeschluss vom Verkehrsministerium nicht anerkannt. Diese Kriterien fordern neben dem Grundsatzbeschluss ein Buskonzept im Einzugsbereich der Bahnstrecke, 1.000 Fahrgäste pro Tag und die nötige Infra­struktur – ohne Zuschuss des Freistaats. Dabei müssten die Kommunen den Bau oder die Instandsetzung von Bahnübergängen inzwischen nicht mehr selbst finanzieren, sagt der Sprecher des Arbeitskreises Fuchstalbahn innerhalb der Umweltinitiative Pfaffenwinkel Harald Baumann – „seit der Novellierung des Eisenbahnkreuzungsgesetzes vor drei Jahren“.



Was die Bahnhalte angehe, sei das aber noch nicht abschließend geklärt, so Baumann. Wenn die nicht von der DB-Netz finanziert würden, gebe es aber inzwischen auch Fördermöglichkeiten durch den Freistaat. Zudem gehe es ja nicht mehr um ‚Bahnhöfe‘: Ein barrierefreier Zugang, ein Ticketautomat und ein Wetterhäuschen reiche für einen Bahnhalt aus. Wo für die Kommunen Kosten entstehen, seien die Zuwegungen zu den Bahnhalten sowie die P+R- und die B+R-Plätze. Das benötigte Buskonzept stimme der Landkreis mit dem Freistaat ab. In dem Beschluss des Landkreises Weilheim-Schongau ist zu lesen, dass man keine Verpflichtung zur Finanzierung der Schieneninfrastruktur übernehme.



Zeigt sich durch die Potenzialanalyse, dass das Fahrgäste-Kriterium erfüllt wird, ist der Weg frei für eine Machbarkeitsstudie. Baumann verweist auf ein Gutachten von 2002 im Auftrag der Landkreise Weilheim-Schongau und Landsberg und „in Abstimmung mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft“. Das habe die 1.000 Fahrgäste bestätigt. Durchgeführt hatte es Gerd Hickmann vom Planungsbüro Südwest, heute Abteilungsleiter öffentlicher Verkehr im Verkehrsministerium Baden-Württemberg.



Nach der Zustimmung des Landkreises Weilheim-Schongau zu den Kriterien und der Potenzialanalyse ist jetzt der Landkreis Landsberg als zweiter ‚Entscheider‘ an der Reihe. Das Thema werde Anfang 2023 im Gremium des Landkreises behandelt, so Landratsamtssprecher Wolfgang Müller. Der nächste Kreisausschuss wäre am 25. Januar.



Gute Chancen für die Zustimmung im Landkreis Landsberg sieht Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman. Bei einer Fuchstalbahn-Nostalgiefahrt habe er den Landsberger Landrat Thomas Eichinger getroffen. „Und ich hatte schon das Gefühl, dass ein Wille zur Reaktivierung besteht.“