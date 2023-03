Fahrradunfall durch „berauschende Umstände“

Teilen

Durch „besondere Umstände“ verursachte eine 26-Jährige am vergangenen Samstag einen Radlunfall. © PantherMedia

Dießen - Einen etwas anderen Fahrradunfall hat es am vergangenen Wochenende gegeben. Am Samstag stürzte eine 26-jährige Radlerin an einer Fußgängerampel in Dießen. Der Grund dafür überraschte sowohl die Polizei als auch die Rettungskräfte: die junge Frau war mit 3,2 Promille unterwegs.

Gegen 13.15 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Fahrradunfall an der Fußgängerampel in der Landsberger Straße in Dießen gerufen. Eine 26-Jährige wollte mit ihrem Fahrrad an der Fußgängerampel halten, verlor aber das Gleichgewicht. Sie stürzte ohne Fremdeinwirkung mit dem Radl und brach sich, beim Versuch sich abzufangen, ihren rechten Knöchel.

Der Polizei sei die verwaschene Aussprache der Radlerin aufgefallen, wie Niklas Bückers, Polizeiobermeister der Polizeiinspektion Dießen erklärte. Sie habe deswegen einen Alkoholtest machen müssen. Und dieser ergab zum Erstaunen der Beamten einen Wert von 3,2 Promille.

Ein Verkehrsunfall - auch mit dem Fahrrad - zieht bei einem Alkoholwert des Unfallverursachers ab 0,3 Promille einen Strafanzeige nach sich. Deswegen muss sich die 26-Jährige nun wegen eines „Delikts der Trunkenheit im Verkehr“ verantworten.