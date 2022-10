Bestechend kluges Kabarett im Landsberger Stadttheater

Von: Susanne Greiner

Teilen

Das Kabarettduo „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ im Theater-Foyer: Wiebke Eymess und Friedolin Müller bestechen mit wortakrobatischem Geplauder voller Nadelspitzen. © Greiner

Landsberg – Eigentlich ist es ja eine Redewendung, der Name des Kabarettduos „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“. Und träfe deren Bedeutung auf das Programm der beiden Hannoveraner Wiebke Eymess und Friedolin Müller, wäre nichts Gutes zu erwarten. Aber weit gefehlt: Auf Einladung der Kleinkunstbühne s‘Maximilianeum liefert sich das Pärchen am Sonntagabend wortakrobatisches Geplauder voll tiefsitzender Nadelspitzen aus dem Alltag der Beziehungsfreude und des -leids. Zur besten Unterhaltung des Publikums.

Allerdings brauchen die rund 50 Kleinkunstbühnenbesucher Anlaufminuten, um sich auf das ungewohnte Format einzustellen: Ist das wirklich einstudiert? Denn man meint, Eymess und Müller auf dem heimischen Sofa zu sehen, gerne sonntags, gerne in den Minuten, wenn der Tatort mal wieder zäh ist. Bester Alltag also – mit all seinen Tücken fürs Beziehungstechnische.



OK, natürlich ist es einstudiert. Das beweist der Ball, den Eymess Charlie in der ersten Reihe zusteckt – und den er später Müller zuwerfen darf, damit der Eymess‘ Verunglimpfungen ob seiner Jonglierkünste Lügen strafen kann. Auch das liebliche Ukulele-Lied zu Beginn über das Unheil der Welt: natürlich geprobt, auch wenn es beiläufig scheint. Aber sobald die beiden ihre Unterhaltung – oder besser: den Schlagabtausch – starten, wirkt das ungemein echt.



Die irre Parabel



Da stehen die Tücken des Landlebens parat, die Mann-Frau-Diskrepanz, Letztere für Erstere doch nur „Topfpflanzen, die zu viel Geräusche machen“. Oder Lebewesen, die sich das Wort ‚irreparabel‘ mittels Lessing, Nathan und dieser Sache mit dem Ring merken.



Da stehen die Frage ums Geld, die gegenseitigen Anschuldigungen („Du hörst nie zu“ versus „Stilldemenz“) oder das still vorausgesetzte Mitdenken, das die beiden im gemeinsam gespielten Lied auf nur einer Gitarre perfekt illustrieren: Mitdenken als Befehlsausführung denn „du musst doch wissen, wann.“ Letztendlich geht es um Macht – dass die unterschwellig alles bestimmt, sei vorausgesetzt.



Faszinierend: Trotz dem Plänkeln über die Drechselbank für Elfenbein sind auch die großen Themen da. Die Klimakatastrophe – weil dann das ganze fossile Elfenbein aus dem Eis auftaucht. Und wehe dem, der dann keine Drechselbank dafür hat. Alternative ‚Fakten‘ – „Nur weil du eine eigenen Meinung hast, bist du noch lange kein Demokrat“ –, oder die Kinder ohne Zukunft.



Mindestens genauso begeisternd: Das Plaudern mit abgrundtiefen Seitenhieben kommt so lieb daher. Da sitzen ganz offensichtlich zwei, die sich mögen, sowohl als Kabarettduo als auch als reales Paar samt Kindern – zu hören an ironisch nur leicht angeknacksten Liebesliedern. Für gutes Kabarett braucht es natürlich mehr: die Klugheit und Wortgewandtheit, existierende Probleme so zu formulieren und einzupacken, dass sie jeden an irgendeiner Nase packen – und nachhallen. Eymess und Müller haben davon reichlich.