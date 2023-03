Hyperbowl: Illusionen für die Landtagsspitze

Von: Nathalie Schelle

Hyperbowl Geschäftsführer Eno Henze (links) erklärt dem Landtagspräsidium unter der Leitung von Präsidentin Ilse Aigner die Funktionsweise der revolutionären LED-Wände. © Schelle

Penzing – Hoher Besuch auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing. Am Montag war das bayerische Landtagspräsidium zu Gast bei Hyperbowl in den Penzing Studios. Das vom Freistaat geförderte Unternehmen will die Film- und Werbungsbranche revolutionieren.

„Seit 2020 gibt es Hyperbowl bereits, zuerst waren wir aber auf der Münchener Messe“, beginnt Geschäftsführer Eno Henze die Vorstellung seines Unternehmens in Halle II von Hyperbowl, „dann haben wir nach einer dauerhaften Bleibe gesucht und sind mit den Penzing Studios in Kontakt gekommen.“ Seit diesem Kontakt ist viel passiert. Über 250 Drehtage und 80 Produktionen fanden in den letzten zwei Jahren im Hyperbowl statt. Allein die Ausstattung von Halle II kostete insgesamt fünf Millionen Euro.

Das virtuelle Filmset soll die Branche revolutionieren. Denn bei der „Virtual Production“ mithilfe von LED-Wänden ist es nicht mehr nötig, für Produktionen um die ganze Welt zu reisen, um die gewünschten Hintergründe mit der Kamera einzufangen. Bei Hyperbowl kann jeder gewünschte Hintergrund, jedes Set, auf die LED-Wände, die in Halle II vier Millionen Euro kosteten, projiziert werden. Die Wände an sich sind dabei für die Kamera unsichtbar. Was bleibt ist ein Regenwald oder eine Tempelanlage (Foto) in einem Studio in Penzing. „Virtual Production ist effizient und revolutionär“, resümiert Henze.



Auch der internationale Filmmarkt ist schon auf Hyperbowl aufmerksam geworden. Drehte das Produktionsstudio zuletzt nur Werbung vor allem für deutsche Unternehmen, werden jetzt bereits deutsche und internationale Kinofilme gedreht. „Für 2023 haben wir vier bestätigte Filmproduktionen“, ergänzt Henze.



„Wir hatten 2022 vier Millionen Euro Umsatz und 15 Mitarbeiter in unseren Studios“, führt der Geschäftsführer der Penzing Studios, Joe Neurather, weiter aus. Wachstum ist angesagt: Das Gelände soll ausgebaut werden, Kasernenliegenschaften als Unterkünfte und Büros genutzt werden. Viel umgebaut werden soll aber nicht. „Der einzige Vorschlag, den wir von den Architekten erhalten haben, war, ein Parkhaus zu bauen“, erläutert Neurather. Die alten Gebäude sollen also erhalten bleiben. Und mehr Mitarbeiter sind vorgesehen. Dabei gehe es nicht nur um Personal für die LED-Wände, auch Handwerksbetriebe sollen hier angesiedelt werden. So werden zum Beispiel Schreiner gebraucht, um Kulissen bauen zu können.



„Ich bin geplättet von dem was möglich ist“, räumte Landtagschefin Ilse Aigner (CSU) ein. Vor allem die Nachhaltigkeit der Studios sei bemerkenswert. Auch die übrigen Landtags-Gäste waren vom „kleinen Hollywood“ in Penzing sichtlich begeistert.