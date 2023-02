Betreuungsproblem in Utting: Warteliste für den Hort

Von: Dieter Roettig

Sollen bis zum Schuljahr 2023/24 erweitert werden: Mittagsbetreuung und Hort in der Uttinger Grundschule. © Roettig

Utting – Berufstätige Eltern aus Utting machen sich Sorgen, ob ihr Nachwuchs zu Beginn des Schuljahres 2023/2024 einen Platz bei der nachschulischen Betreuung bekommt. Denn aktuell gibt es eine Warteliste von 20 Kindern für die Mittagsbetreuung und den Hort. Die Eltern haben deshalb die Initiative ergriffen und einen Bürgerantrag mit 154 gültigen Unterschriften eingereicht. Wie Bürgermeister Florian Hoffmann bei der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gab, ist der Bürgerantrag zulässig.

Von den 160 Grundschülern in Utting nehmen aktuell 71 die Mittagsbetreuung und 42 den Hort in Anspruch. Die Mittagsbetreuung umfasst neben der Möglichkeit der Hausaufgabenerledigung keinen festen Bildungsauftrag, sondern Verpflegung und Aufsicht bei Freizeit- und Sportgestaltung bis in den Nachmittag hinein. Der Hort hingegen zählt als Bildungseinrichtung nach dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsgesetz, das Kinder ab der Schulpflicht bis zum vierten Schuljahr fördert.



Mit ihrem Bürgerantrag fordern die Eltern eine großzügige Erweiterung der Mittags- und auch der Ferienbetreuung, da mittelfristig bis zu 90 Prozent der Schulkinder einen Betreuungsbedarf haben werden. Mitte Februar fand deshalb mit Vertretern beider Einrichtungen, Schulleitung und Gemeinde ein Ortstermin in der Grundschule statt, die sowohl die Mittagsbetreuung und den Hort beherbergt.



Wie Bürgermeister Hoffmann bei der Gemeinderatssitzung ausführte, können hier „mithilfe einer Umstrukturierung der Raumverteilung und kleineren Unterhaltungsmaßnahmen zeitnah zusätzliche Räume für die Mittagsbetreuung entstehen.“ So wäre in der kaum genutzten Schulküche oder im Physikraum Platz für die Betreuung von bis zu 15 weiteren Kindern.. Der Hort im Erdgeschoss des Neubaus könnte einen Stockwerk höher verlegt werden, wo sich einige leerstehende und nebeneinander liegende Räume befinden. Ertüchtigung und Umzug seien aber zeitaufwendig und könnten nur in den Sommerferien getätigt werden.

Da der Hort als Bildungseinrichtung zählt, sind für die baulichen Maßnahmen staatliche Fördermittel möglich. Unabhängig davon genehmigte der Gemeinderat die Einstellung von 150.000 Euro in den Haushalt 2023. Die Verwaltung wurde beauftragt, einen Architekten mit den Baumaßnahmen zu betrauen.



Viele Eltern, die der Gemeinderatssitzung beiwohnten, nahmen die sofort aufgenommenen Aktivitäten erfreut und dankbar zur Kenntnis. Mit der Genugtuung, dass ihre Unterschriftensammlung und der sich daraus resultierende Bürgerantrag gelohnt haben.