Bettina Dörr aus Landsberg ist Kauferings neue Quartiersmangerin

Von: Andrea Schmelzle

Kauferings Quartiersmanagerin Bettina Dörr im Landsberger „Wüstensand“. In der Lechstadt lebt sie mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern. © Schmelzle

Kaufering – Seit dem 1. März gibt es in Kaufering eine Quartiersmanagerin. Die 51-jährige Bettina Dörr aus Landsberg widmet sich künftig der Umsetzung eines Quartierskonzeptes für die Marktgemeinde. Dabei möchte sie eine Kultur des Miteinanders schaffen, auch zwischen den Generationen. Gerade die älteren Menschen wird sie dabei in den Fokus stellen.

Schließlich mache es die in Kaufering überdurchschnittlich und auch weiter steigende Zahl der Seniorinnen und Senioren notwendig, der Altersge­rechtigkeit mehr Aufmerksamkeit zu schenken, sagt Dörr. Nicht zuletzt durch den demographischen Wandel seien die Bedürfnisse hier am größten. Dabei gehe ihr darum, Strukturen zu schaffen für soziale Teilhabe und Verbesserung der Lebensqualität im Alter. Ganz wichtig für sie dabei: der Einsamkeit im Alter vorzubeugen.



Als gelernte Krankenschwester hat Dörr, die gebürtig aus der Nähe von Erding kommt, im Anschluss Ernährungswissenschaften in Freising studiert. Ihren Schwerpunkt hat sie dabei rund um das Thema Prävention gelegt. Spannend habe sie es schon immer empfunden, „hochwissenschaftliche Inhalte auf die Bevölkerung herunterzubrechen“, erzählt sie. In den letzten 17 Jahren sei sie selbstständig gewesen. Neben einer eigenen Praxis für Ernährungsberatung habe sie immer wieder Workshops und Schulungen zum Thema Prävention gegeben.



Während ihrer Zusatzausbildung zur „Kommunalen Gesundheitsmoderatorin“ habe sie gelernt, Prozesse in Kommunen zu initiieren und zu begleiten, um die Gesundheit in der Bevölkerung zu stärken. Ihr Schwerpunkt habe sich dabei in den letzten Jahren gewandelt: Arbeitete die selbst zweifache Mutter zunächst hauptsächlich mit Kindern, seien ihr die Belange der älteren Menschen im Laufe der Zeit immer wichtiger geworden. „Vielleicht, weil ich selbst älter werde“, meint die 51-Jährige.



Daher hat sie sich vor drei Jahren nochmals für eine Weiterbildung entschieden und ist Teammitglied der Initiative „Im Alter in Form“ der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) – und seitdem in einem Pool freiberuf­licher Referenten für Kommunen, die sich auf den demographischen Wandel vorbereiten. Da seien „tolle Projekte“ für Senioren entstanden, berichtet sie. Nicht zuletzt hat sie im letzten Jahr nochmals eine Zusatzausbildung zur „Generationenmanagerin“ absolviert. Generationen vereinen, Vorurteile abbauen, miteinander und übereinander lernen – das sei ihr wichtig.



Sie freue sich auf alles, was sie nun als neue Quartiersmanagerin in der Marktgemeinde umsetzen kann. Dabei möchte sie aber niemandem„etwas überstülpen“, will sich und der Gemeinde Zeit geben. Zunächst einmal werde sie sich einen Überblick verschaffen, eine Situationsanalyse angehen, und schauen, wo die Schwerpunkte liegen. „Jede Gemeinde ist ganz individuell“, sagt sie. Mit ganz anderen Schwerpunkten und Aufgabenfeldern.



Aber auch viele andere Aufgaben warten auf die Quartiersmanagerin. Etwa sich um den Abbau von Barrieren in Wohnungen und öffentlichem Raum zu kümmern oder die Dienstleistungsstruktur und öffentlichen Verkehrsangebote zu verbessern. „Einfach insgesamt mehr Lebensqualität durch Begegnung und Kommunikation zu schaffen“, sagt sie. Und dabei sollten natürlich nicht nur ältere Menschen, sondern alle Generationen berücksichtigt werden.



Gerade weil die „demographische Schere“ immer schärfer werde, „brauchen wir ein Miteinander“, sagt Dörr. Stetige Kontakte auch zwischen den Generationen, ein gegenseitiges Unterstützen, um Konflikte erst gar nicht entstehen zu lassen. Daher wolle sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Beate Jakob vom Netzwerk „Kaufering-hoit-zam“ einen Pool an Ehrenamtlichen aufbauen, um die Bedürfnisse gerade älterer Menschen besser abdecken zu können. Menschen, die helfen wollen und die, die Hilfe benötigen, sollen so zusammengeführt werden. Dabei sei es wichtig, Synergieeffekte zu nutzen.



Dass sie Ernährungswissenschaftlerin sei, komme ihr bei ihren Aufgaben zugute. Die Menschen sollten verstehen, dass sie selber etwas tun können, um gesund ins Alter zu gehen, meint Dörr. Gerade beim großen Thema Pflegenotstand, das sich in den nächsten Jahren noch weiter verschärfen würde, sei das essentiell. Dazu gehöre Bewegung, Teilhabe am Leben, aber eben auch eine gute Ernährung.



Denn, wie es so schön heißt: „Es kommt nicht darauf an, wie alt man wird, sondern wie man alt wird“. Und dafür sei eben auch jeder Einzelne selbst mitverantwortlich.