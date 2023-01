Fetziger Höllengalopp

Bewerbung beim „King“: Orchesterkonzert der Musikschule Landsberg

Von: Andrea Schmelzle

Teilen

Die Leiter der verschiedenen Musikschul-Formationen (v.l.) Ariya Wibisono, Lisa Pokorny, Birgit Abe und Beate Leupold. © Schmelzle

Kaufering/Landsberg – „Pomp und Glamour“ beim Orchesterkonzert der Städtischen Sing- und Musikschule: Rund 160 Musikerinnen und Musiker zwischen sechs und 21 Jahren zeigten in fünf Formationen ihr Können. Das Publikum kam in der rappelvollen Kauferinger Lechauhalle in den Genuss eines bunten und souverän vorgetragenen Programms. Ein besonderes Special: Das Konzert war als Castingshow für die bevorstehende Krönung von König Charles III inszeniert.

Am 6. Mai ist es soweit: Der „Prince“ wird offiziell zum „King“ – „lange genug musste er auf diesen Moment warten – daher ist es heute mehr als ein Konzert“, begrüßen Sara Bauermann und Elena Janka, Musikerinnen des Kammerorchesters, das Publikum. England brauche „jugendlich-frischen Wind, tolle Musik, Pomp und Glamour“. Mit Konzertausschnitten dieses Abends, die man als Kurzvideos „direkt nach England“ schicken wolle, bewerbe man sich, Teil der Krönungszeremonie zu werden. Jede Orchesterformation brenne nun darauf, zu überzeugen, um die Einladung nach England zu bekommen.



Die jüngsten Streicher aus dem Miniorchester sorgen schon für Vergnügen, bevor sie überhaupt anfangen. „Long live the King“ rufend, stürmen sie auf die Bühne, geben unter der Leitung von Ariya Wibisono Beethovens „Freude schöner Götterfunken“ zum Besten. Dafür ernten sie den ersten jubelnden Applaus. Aber auch das Maxiorchester möchte – in schwarz-rotem Outfit mit Hut und Feder – das „Casting“ gewinnen und preist ein „gigantisches musikalisches Feuerwerk“für die prunkvolle Krönung an. Mit Bachs Drittem Brandenburgischen Konzert und dem „Pomp & Circumstance“-Marsch Nr.1 von Edward Elgar rufe man: „Charles, wir kommen!“ Und unter Leitung von Lisa Pokorny überzeugen die sieben-bis zwölf-Jährigen das Publikum.



Fetziger Höllengalopp

Charles müsse sich für die Sinfonietta entscheiden, fordern Nicole und Johanna, als sie die Darbietung der schwarz-weiß gekleideten zehn- bis 15-Jährigen Mädchen und Jungen ankündigen. „Wir sind glamourös, graziös, skandalös, voluminös, bravourös – einfach pompös“. Mit fülliger Instrumentierung, die Streicher ergänzt durch Bläser und Schlagwerk, geht es temperamentvoll in den „Russischen Tanz“ aus Tschaikowskis „Nussknacker“. Und mit Offenbachs CanCan aus „Orpheus aus der Unterwelt“ ist ein „fetziger Höllengalopp für einen durchgeknallten Königshof“ geboten.



Das Kammerorchester präsentiert sich King Charles als eine überschaubare Musiker-Gruppe, die „genau das Richtige“ für sein Fest sei. Rund 20 der „versierten Streicherinnen und Streicher des Jugendsinfonieorchesters“ finden sich hier zusammen. Unter der Leitung von Birgit Abe präsentieren sie den ersten Satz der „Suite for Strings A-Rowling“ von John Rutter. Für die „Afterparty“ der Krönung sei das Jugendsinfonieorchester perfekt, das nicht nur Form und Klasse mitbringe, sondern auch „das gewisse Extra“. Das zeigt die Streicherformation, inklusive Bläser und Schlagwerk, unter Abe mit Shostakovich, dann mit Elgars Pomp & Circumstance no. 4 – und der macht in seiner monumentalen Wucht dem Abend alle Ehre.



„Wir drücken uns allen die Daumen, dass wir schon bald im Königshaus spielen dürfen“, wünschen sich Sara und Elena. Der nicht enden wollende, jubelnde Applaus zeigt: Das Publikum drückt mit. King Charles III. wäre auch schlecht beraten, wenn er sich nicht für alle Formationen entscheiden würde. Schließlich bekäme er für seine Krönung nicht nur Pomp und Glamour, sondern das volle Programm an musikalischer Vielfalt – und unglaublich viel Talent.