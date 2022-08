Denklingen stark: 4:2 gegen Aubing

Von: Thomas Ernstberger

Großer Rückhalt der Denklinger: Torwart Manuel Seifert parierte sogar einen Elfmeter. © Ernstberger

Denklingen – Das war der erste Schritt in eine erfolgreiche Saison – auch wenn damit nach einer stark durchwachsenen Vorbereitung (drei Niederlagen, nur ein Sieg) so nicht unbedingt zu rechnen war: Bezirksligist VfL Denklingen feierte am Sonntag vor gut 300 Zuschauern einen souveränen 4:2-Auftaktsieg gegen den SV Aubing und setzte damit gleich mal ein fettes Ausrufezeichen.

Trainer Markus Ansorge war kurz vor dem Anpfiff noch ein wenig skeptisch: „Ich weiß nicht genau, wo wir stehen.“ Die ersten Minuten gehörten auch den spielstarken, von Ex-Profi Patrick Ghigani trainierten Aubingern, doch dann schlug der Kapitän „aus dem Nichts“ zu: Tolles Solo mit drei Haken von Armin Sporer – und mit dem 1:0 in der 12. Minute war der erste Widerstand der Grünen gebrochen. Hannes Rambach, normalerweise nicht unbedingt Denklingens Torjäger, stellte mit zwei Treffern in der 26. (Vorarbeit Stephan Schilcher) und 40. Minute nach einer tollen Kombination über Simon Ried und Ludwig Kirchbichler sogar auf 3:0. „Drei Umschalttore wie aus dem Bilderbuch“, freute sich Ansorge.



Dass es mit diesem Spielstand in die Kabine ging, hatten die Denklinger nicht zuletzt ihrem Torwart Manuel Seifert zu verdanken, der einen Elfmeter von SV-Kapitän Max Heigl souverän parierte. Ansorge: „Das war eine überragende Partie von Seifert – nicht nur wegen des gehaltenen Elfers.“



Nach Pasquale Tortoras Anschlusstreffer (58.) zeigte der gerade für den glücklosen „Simba“ Ried eingewechselte Neuzugang Arjanit Robaj, was für eine coole Socke er ist. Der 19-jährige Youngster schnappt sich beim Freistoß den Ball – und haut ihn aus 16 Metern unhaltbar zum 4:1 und damit zur endgültigen Entscheidung ins Tor (75.). „Ein Super-Tor“, lobt der Coach. Das 4:2 in der 88. Minute durch Ömer Cengiz war nur noch Ergebniskorrektur.



Markus Ansorges Fazit: „Das war ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg. Wir waren effizienter, kompakter und aggressiver. Aubing war besser als in der vergangenen Saison, aber wir sind halt eine Mentalitätsmannschaft…“





Am kommenden Samstag (14 Uhr) geht’s zum TSV Neuried, der mit dem 3:2 bei Top-Meisterschafts-Favorit Haidhausen für die große Überraschung des ersten Spieltags sorgte. „Das wird eine schwere Nummer“, prophezeit Ansorge.