Bezirksliga: Jahn Landsberg „verprügelt“ Denklingen

Von: Thomas Ernstberger

Voller Derby-Einsatz beim Saisonauftakt: Denklingens Christoph Schmitt (am Boden) grätscht gegen Alex Baumgartl. Links Ralf Mätz. © Ernstberger

Landsberg – Was für ein grandioser Auftritt im ersten Bezirksliga-Spiel! Aufsteiger FT Landsberg fegte den VfL Denklingen am Samstag mit 5:0 vom Platz – ein hochverdienter Sieg gegen eine desolate Denklinger Mannschaft, der sogar noch deutlicher hätte ausfallen können, hätten die Gastgeber ihre Chancen in der ersten Halbzeit besser genutzt.

„Ich bin heute ein bisschen angespannt“, meinte VfL-Coach Markus Ansorge vor dem Auftakt-Derby. Der erfahrene Coach ahnte wohl schon, was seine Jungs beim Klassen-Neuling erwarten würde. Das Fazit nach 90 Minuten: Die Jahnler waren in allen Belangen überlegen – kämpferisch wie spielerisch. „Unser Team hat eine Top-Leistung abgeliefert und die Neuzugänge haben sich als Verstärkungen erwiesen“, freute sich FT-Fußballchef Andi Schillinger.



Einem dieser Neuzugänge blieb es vorbehalten, Jahn-Geschichte zu schreiben. Luca Sigl, der 24-jährige Mittelfeldmann mit der Rückennummer 10, der von Kreisligist FC Buchloe nach Landsberg gekommen war, erzielte um 15.10 Uhr nach Vorarbeit von Basti Dillinger das 1:0, das erste Tor der Jahnler in der Bezirksliga. „Danach waren wir raus aus dem Spiel. Landsberg war uns läuferisch, spielerisch und im Zweikampfverhalten überlegen und hat auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Das war nicht Denklingen und ist eine Top-Mannschaft“, gibt Ansorge zu. Der große Unterschied zwischen den beiden Teams: „Jahn hat Derby gespielt, wir nicht.“



Ansorge wurde in der Pause „sehr laut“, wollte seine Jungs „wachrütteln“ – doch das gelang nicht. Kapitän Tobias Süß (53.), der eingewechselte Neuzugang Nicolas Pittrich, der Cousin des Ex-Kauferingers Kilian Pittrich, (jetzt Schwaben Augsburg) mit Treffern in der 69. und 88. Minute und Yannick Hübner (86.) sorgten für den Kantersieg zum Saisonauftakt. „Hervorragend gemacht“, lobte Trainer Armin Sanktjohanser seine Truppe. „Ich bin rundum zufrieden, nur die Chancenverwertung, normalerweise eine unserer Stärken, war nicht optimal.“ Der neue Coach warnt aber auch: „Das war nur ein Spiel. Jetzt müssen wir dranbleiben“, schließlich wollen die Jahnler nicht bis zum Schluss zittern und „schon im März/April den Klassenerhalt klar machen.“ Mit dieser prima Truppe sollte das klappen.



Der Liga-Neuling aus Landsberg fährt nun als Tabellenführer nach dem ersten Spieltag zum Aufsteiger-Duell am kommenden Sonntag (13 Uhr) nach München. Gegner ist eine Mannschaft, die einst hinter den Bayern und 1860 die Nummer drei in der Landeshauptstadt war und viele Jahre in der Bayern- und Landesliga spielte. Der FC Wacker München, die „Blausterne“, sind nach dem Neufang 1995 erstmals in der Bezirksliga vertreten. Zum Auftakt verlor Wacker bei Mitaufsteiger Habach mit 0:3. Sanktjohanser: „Wir wollen am Ende vor den drei anderen Aufsteigern stehen.“



Denklingen empfängt am Sonntag (15 Uhr) den BCF Wolfratshausen. Da will Ansorge ein anderes Gesicht seines Teams sehen.