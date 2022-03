Spitzenspiel am Sonntag

Top-Start für Tabellenführer Denklingen

Von: Thomas Ernstberger

Kein Durchkommen: Denklingens Kapitän Armin Sporer stoppt einen Pöckinger Angriff mit einer Grätsche. Daneben: Simon Ried und Michael Stahl. © Ernstberger

Denklingen/Kaufering – Recht viel besser kann man nicht aus den Startlöchern kommen: Bezirksliga-Oberbayern-­Spitzenreiter VfL Denklingen fertigte im ersten Punktspiel des Jahres, gleichzeitig die Premiere auf dem Platz des nagelneuen „Bürger- und Vereinszentrums“, Kellerkind SC Pöcking-Possenhofen mit 5:1 ab und festigte damit die Tabellenführung. Noch elf „Endspiele“ bis zur Landesliga. „Wir wollen weiter träumen. Es ist legitim, ein Ziel zu haben“, sagt Trainer Markus Ansorge. Sein Team hat die wenigsten Spiele der Liga ausgetragen (17), aber die meisten Punkte (38) auf dem Konto.

Trouble im Vorfeld der Auftakt-Partie: Die Denklinger lehnten den Wunsch der Gäste nach einer Spielverlegung wegen „zahlreicher Corona-Fälle“, angeblich zehn, nach einer internen Abstimmung ab. Irgendwie verständlich: „Wir müssen auf uns schauen. Das Spiel in Raisting wurde schon abgesagt – so würden wir immer mehr Englische Wochen vor uns herschleppen“, begründete der Coach die Entscheidung. Pöckings Trainer Simon Gebhart bezeichnete das als „unsportlich und mehr als traurig.“ Man merkte, wie schwer ihm vor dem Anpfiff die Begrüßung seines Kollegen Ansorge fiel. Der zählte im übrigen nicht zehn, sondern nur drei fehlende Stammspieler…



Unter diesen Vorzeichen war es erstaunlich, dass die rund 300 Zuschauer bei strahlendem Sonnenschein, aber eiskaltem Ostwind, eine ausgesprochen faire Partie ohne auch nur eine hitzige Szene sahen. Es schien, als sollte die Begegnung schon nach wenigen Minuten entschieden sein. Der VfL legte los wie die Feuerwehr: Dominik Karg machte bereits in der 3. Minute das 1:0, Kapitän Armin Sporer legte in der 8. Minute das 2:0 nach.



Es sah nach einem Debakel für die Gäste aus. Doch die verkürzten in der 14. Minute durch Gianluca Zandt – und plötzlich war Sand im Getriebe des Tabellenführers. „Da haben wir nicht mehr sauber gespielt“, sagt Ansorge. Der VfL wirkte nervös und verunsichert, als hätten die Jungs Angst, den Ausgleich zu kassieren. Doch ausgerechnet ein Pöckinger beendete die Unsicherheit des VfL: Ferdinand Jäger traf in der 62. Minute zum 3:1 für Denklingen ins eigene Tor – jetzt war’s vorbei mit der Gegenwehr des SCPP und der VfL zeigte nochmal wie am Anfang sein bestes Gesicht. Simon Ried mit seinem 20. Treffer in dieser Spielzeit (69.) und nochmal Karg mit Saisontor Nummer zehn (78.) sorgten dann für einen genauso standesgemäßen wie letztlich ungefährdeten Erfolg des Spitzenreiters gegen den Tabellen-Vorletzten. Bemerkenswert: Von 39 Denklinger Toren haben „Simba“ und Karg jetzt 30 erzielt…



Spitzenspiel am Sonntag



„Der Sieg war unterm Strich verdient“, resümierte Ansorge. „Auch wenn man den Druck, auf der neuen Anlage gewinnen zu müssen, gespürt hat. Aber wir waren einfach qualitativ besser. Das gibt Selbstvertrauen.“ Ist auch nötig, denn als nächstes steht gleich ein echtes Spitzenspiel auf dem Programm. Am Sonntag um 16.30 Uhr (auf Wunsch der Gastgeber verschoben) muss der Tabellenführer beim Dritten, dem BCF Wolfratshausen, antreten. „Das ist eine tolle Mannschaft, die für mich zu den Top-Favoriten für den Aufstieg zählt“, warnt der VfL-Trainer. Das Hinspiel gewann sein Team zwar mit 4:1 – „aber da haben wir auch eines unserer besten Bezirksligaspiele gemacht.“ Wiederholung dringend erwünscht…



Ohne Chefcoach



Bezirksliga Schwaben Süd-­Spitzenreiter VfL Kaufering startet am Samstag (14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den Tabellen-Elften TSV Haunstetten in die Rückrunde. Die Generalprobe klappte schon mal: Auch ohne Chefcoach Ben Enthart (Trainertagung in Wasserburg) gewann der VfL durch zwei Tore von Flo „Butscher“ Bucher 2:0 gegen Nord-Bezirksligist FC Stätzling. Dazu kam ein Lattentreffer von Kilian Pittrich. „Ich war im Großen und Ganzen zufrieden. Besonders die zweite Halbzeit war in Ordnung“, sagte Co-Trainer Michael Grasse, der Enthart vertrat, und nach dem Seitenwechsel Youngsters wie Max Neuhaus oder Maxi Muha (Sohn von A-Jugendtrainer Thomas Muha) Spielpraxis verschaffte.

Vier von fünf Testspielen gewonnen, nur gegen Denklingen verloren – auch Kaufering scheint für das „Unternehmen Aufstieg“ gerüstet. „Haunstetten ist gut in Form. Das wird ein interessanter Auftakt“, ist sich Grasse sicher. Schade nur, dass Kaufering und der TSV Landsberg am Samstag zeitgleich spielen. Das kostet sicher den ein oder anderen Zuschauer.