Denklingen ist beim Top-Team chancenlos

Von: Thomas Ernstberger

Keine Chance in Haidhausen: Die Denklinger Simon Ried, der sein achtes Saisontor schoss, und Andreas Schiessl (rechts). © Ernstberger

Denklingen – Markus Ansorge, der Trainer von Bezirksligist VfL Denklingen, hatte es geahnt: „Das wird ein brutales Spiel“, sagte er vor der Auswärts-Partie beim Tabellenzweiten SpVgg Haidhausen zum KREISBOTEN. Genauso kam’s auf dem Münchner Kunstrasen-Platz: Der VfL war letztlich ohne Chance und musste sich mit 2:5 geschlagen geben. Am Tabellenstand änderte sich durch die sechste Saisonniederlage nichts: Denklingen bleibt nach dem drittletzten Vorrunden-Spieltag Zehnter mit 15 Punkten aus 13 Partien.

Aber jetzt erst mal die gute Nachricht: Exakt zwei Monate nach seinem Rippenbruch, den er sich am 20. August beim 4:1 gegen Hellas München bei einem Crash mit dem Gäste-Torwart zugezogen hatte, stand VfL-Kapitän Armin Sporer wieder im Kader. „Er hat letzte Woche wieder mit dem Training begonnen und wollte dabei sein. Das ist ein wichtiges Zeichen für die Mannschaft“, so der Coach, der seinen Spielführer (noch) auf der Bank ließ, um ihn angesichts des stets klaren Spielstands noch eine Woche zu schonen.



Die schlechte Nachricht: Die Denklinger machten sich mit Fehlern das Leben selbst schwer und verzweifelten an einem „Italiener aus der Kreisklasse“. Francisco Cino Bolona, der in Ecuador geboren wurde, auch die italienische Staatsbürgerschaft besitzt und im Sommer vom FC Espanol zur SpVgg kam, erlegte den VfL mit vier Toren quasi im Alleingang.



Schon nach zwölf Minuten führte der Aufstiegs-Favorit, der unbedingt in die Landesliga will, durch zwei Bolona-Tore mit 2:0. „Wir waren die ersten 20 Minuten gar nicht auf dem Platz“, so Ansorge, der danach umstellte und Lukas Greif in die Abwehr beorderte. Für seinen Leistung gab’s ein Sonderlob: „Ich habe schon lange keinen so guten Außenverteidiger mehr gesehen. Auf dieser Position hat er jetzt eines seiner besten Spiele gemacht.“



Denklingen jetzt hinten stabiler – und mit dem Anschlusstreffer durch Dominik Karg (54.). „Jetzt waren wir dran“, sagt Ansorge. Aber dann sorgte ein Doppelschlag in der 62. und 64. Minute für die Entscheidung. Der Torschütze? Na, wer wohl: „Tor-Ecuadorianer“ Bolona mit seinen Saisontreffern Nummer neun und zehn. Als Simon „Simba“ Ried in der 82. Minute auf 2:4 verkürzte, schöpfte Denklingen nochmal Hoffnung. Ansorge: „Wir haben alles probiert, waren dann hinten offen und haben noch das fünfte Tor kassiert.“. Toni Rauch traf eine Minute vor Schluss zum 2:5-Endstand.



„Die Niederlage war verdient, die Tore sind zum ungünstigen Zeitpunkt gefallen. Aber Haidhausen hat eine geile Mannschaft mit vier ehemaligen Bayern- und Regionalligaspielen. Man hat gemerkt, dass die hoch hinaus wollen“, nahm Ansorge seine Jungs in Schutz. Mehr noch: „Die zweite Halbzeit hat mir gut gefallen. Ich schaue optimistisch in die Zukunft“, konnte der Coach der klaren Niederlage sogar einen positiven Aspekt abgewinnen.



Heim-Kracher



Für seine Mannschaft geht’s jetzt zum Abschluss der Vorrunde mit zwei Heim-Krachern innerhalb von fünf Tagen weiter. Am Samstag (14.30 Uhr) gastiert der Tabellendritte SV Bad Heilbrunn (zuletzt 6:1 gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering) in Denklingen. Und am Mittwoch, 2. November, wird um 19.30 Uhr auf dem Denklinger Kunstrasen das Nachholspiel gegen den Tabellenvierten TSV Murnau (zuletzt 4:2 gegen den TSV Neuried) angepfiffen. Ansorge: „Das sind zwei Top-Heimspiele gegen zwei Hammer-Mannschaften. Wir freuen uns drauf.“