Denklingen endlich in der Winterpause

Denklingen – Die Tornetze sind für dieses Jahr aufgerollt, die Fußbälle werden erst wieder im neuen Jahr rausgeholt. Ferien in allen unteren Spielklassen! „Endlich“, sagt Markus Ansorge, der Trainer von Bezirksligist VfL Denklingen. „Ich bin froh, dass die Winterpause da ist“, gibt der Coach ganz ehrlich zu.

Und das ist verständlich, denn (nicht nur) die letzten Wochen waren schwer zu verdauen. Vor einem Jahr ging der VfL noch als Tabellenführer in die Pause, der „Dorfverein“ durfte sogar vom Durchmarsch in die Landesliga träumen. Jetzt ist alles ganz anders, nicht nur das Spielfeld im neuen Vereinszentrum, das die Denklinger gegen ihr altes „Waldstadion“, ihre einstige „Festung“, eingetauscht haben.



Der VfL verlor zum Saisonabschluss am Sonntag das Derby beim SV Raisting mit 0:1, geht damit als Elfter mit 19 Punkten aus 18 Spielen ins neue Jahr. Heißt: Abstiegs- statt Aufstiegskampf! Ansorge: „Wir gehen mit einem brutalen Druck in die Winterpause.“ Relegationsplatz 13 (SC Unterpfaffenhofen) ist nur zwei Punkte weg, Abstiegsrang 14 (Neuried) drei.



Die Partie in Raisting passte zum völlig verkorksten November: Dem 1:0 Ende Oktober gegen Bad Heilbrunn folgten vier Spiele, in denen die Denklinger gerade mal einen Punkt holten, drei Niederlagen kassierten und nur ein einziges Tor (durch Simon Ried beim 1:1 gegen Neuried) erzielten. Ganz bitter: Der Siegtreffer der Raistinger durch Benedikt Multerer fiel schon nach vier Minuten nach einem Abwehr-Blackout des VfL (Ansorge: „Ein total blödes Drecks­tor“.), Schiedsrichter Vincenzo Tropeano erwischte offenbar nicht seinen besten Tag (Ansorge: „Er hat einen klaren Elfmeter an Ried nicht gepfiffen“.) und die Gäste vergaben zudem beste Torchancen. Klare Worte vom Coach: „Der Saisonabschluss war Scheiße. Eine absolut unnötige Niederlage, aber keine Vorwürfe an meine Jungs.“



Und nun? Nach dem Spiel saßen die Denklinger noch lange in der Kabine zusammen. Da gönnte sich sogar der Trainer, der normalerweise„keinen Tropfen Alkohol“ trinkt, ein Bier. Ansorge verrät: „Ich werde mich in Kürze mit dem Mannschaftsrat und der Vorstandschaft treffen, um zu besprechen, was zu tun ist. Ich mache mir viele Gedanken, wie es weitergeht. Eins ist aber klar: Wir müssen und wir werden alles tun, um nicht abzusteigen. Wir das schaffen.“



Am 31. Januar geht‘s für den VfL weiter, ein paar Spieler werden zuvor bei der Hallenmeisterschaft „ein bisschen zocken“. Ansorge: „Ich muss runterkommen, genauso wie die Jungs. Wir müssen alle in den nächsten Wochen die Köpfe frei kriegen.“ Um die verpatzte Vorrunde vergessen zu machen...