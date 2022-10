Manuel Seifert hält Denklinger Sieg fest

Von: Thomas Ernstberger

Der Fels in der Brandung: Denklingens Torwart Manuel Seifert (links) brachte die Bad Heilbrunner förmlich zur Verzweiflung. © Ernstberger

Denklingen – War das ein Jubel nach einem verrückten Spiel! Bezirksligist VfL Denklingen feierte am Samstag gegen den Tabellendritten und Landesliga-Absteiger SV Bad Heilbrunn (hatte in der Vorwoche Unterpfaffenhofen 6:1 abgeschossen) einen hart umkämpften 1:0-Sieg und sicherte sich so drei ganz wichtige Punkte im Kampf um einen sicheren Mittelfeldplatz.

Es war, vor allem in der letzten Viertelstunde, eine richtig turbu­lente Partie. Der Matchwinner stand aber schon vorher fest: Keeper Manuel Seifert hatte den VfL im Spiel gehalten, mehrere 100-prozentige Chancen der Gäste zunichte gemacht. „Eine überragende Leistung vom Seifi“, lobte Trainer Markus Ansorge. Die Chronologie der Schlussphase: In der 72. Minute feiert Kapitän Armin Sporer nach Rippenbruch und zweimonatiger Pause sein Comeback. „Schön, dass du wieder da bist. Die Mannschaft braucht dich jetzt“, peitscht der Coach seine Nummer 13 nach vorne. 80. Minute: Harte Zehn-Minuten-Strafe für Stephan Schilcher. 89. Minute: Simon Ried setzt sich links durch, passt in die Mitte und Dominik Karg versenkt den Ball aus 16 Metern unhaltbar zum Tor des Tages, sein sechster Saisontreffer. Bad Heilbrunn völlig konsterniert, Denklingen komplett aus dem Häuschen. Zu Recht, denn das war eine richtig enge Kiste. Und nach Torchancen nicht unbedingt verdient. Wohl aber aufgrund des großen Kampfs bis zur letzten Minute.



Das gab auch Denklingens Trainer zu: „Definitiv ein glücklicher Sieg – aber Glück muss man sich erarbeiten. Zudem haben sich die Jungs in der zweiten Halbzeit richtig gut dagegengestemmt.“



Am heutigen Mittwoch geht’s für den VfL mit dem nächsten Top-Heimspiel weiter. Um 19.30 Uhr gastiert mit dem TSV Murnau (am Sonntag 2:2 in Raisting) der Tabellenvierte in Denklingen. Ansorge vor dem letzten Spiel der Vorrunde: „Jetzt kann Murnau kommen. Das wird ein Bonusspiel für uns.“ Am kommenden Sonntag (14.30 Uhr) geht’s dann zum Rückrundenstart zum SV Aubing.