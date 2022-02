Derby in Denklingen

Alle freuen sich aufs Derby Denklingen gegen Kaufering

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Auf Denklingens Simon Ried (links) ist auch in der Bezirksliga-Vorbereitung Verlass: Gegen Ottobeuren schoss er beide Tore. © Halmel

Denklingen/Kaufering – Bei Bezirksliga-Tabellenführer VfL Denklingen ist der (Vorbe­reitungs)-Wurm drin. Die Truppe von Trainer Markus Ansorge kassierte im dritten Testspiel die dritte Niederlage. Nach dem 1:2 gegen den TSV Gilching-Argelsried und dem 1:4 gegen Kaufbeuren jetzt ein 2:3 gegen Bezirksligist TSV Ottobeuren.

Müssen sich die Fans Sorgen um den bislang so souveränen VfL Denklingen machen? „Sicher nicht“, beruhigt Ansorge. „Das ist schon fast Standard bei uns. Das war im Sommer auch so, da haben wir ein Spiel nach dem anderen verloren. Ich bin relativ cool geblieben und dann haben wir zum Auftakt ein Riesenspiel gegen Aubing abgeliefert. Meine Jungs sind einfach Mentalitätsmonster.“



Allerdings gibt der Coach, der erneut auf sechs Stammspieler verzichten musste, zu: „Es läuft noch nicht, wie es sein soll.“ Erst in der zweiten Halbzeit, als er Manuel Waibl und Kapitän Armin Sporer einwechselte, lief’s besser beim VfL, für den mal wieder Torjäger Simon Ried traf. Und das wie so oft doppelt: 1:2 nach einem Alleingang (37.) und 2:2 mit einem Volley-Kracher in den Winkel (67.). Den Gästen gelang acht Minuten vor Schluss aber noch der Siegtreffer.



„Simba“ – und sonst keiner. „Ich warte jetzt auf die Rückkehr von Dominik Karg, der auch Tore schießen kann“, sagt Ansorge, der jetzt im Training „die Zügel anziehen“ will. „Das wird kein Straftraining, es herrscht auch noch lange nicht Alarmstufe rot, schließlich haben wir noch drei Wochen bis zum ersten Punktspiel. Aber ich will ein Zeichen setzen“, betont der Trainer. Und er weiß: „Auch die anderen haben Probleme. Wie unser Rückrunden-Auftaktgegner Raisting. Die haben gegen Kreisligist Murnau 0:6 verloren. Alle tun sich schwer“, sagt Ansorge. Zusatz: „Bis auf Kaufering…“



Sieht ganz so aus: Trainer Ben Entharts Bezirksliga Schwaben Süd-Spitzenreiter VfL Kaufering nahm die erste Vorbereitungs-Hürde ganz souverän und besiegte den TSV Hollenbach, immerhin Tabellenführer der Bezirksliga Schwaben Nord, mit 3:0. „Glückwunsch, ihr habt eine starke Truppe“, gratulierte TSV-Spielertrainer Christoph Burkhard, früher Zweitliga-Profi beim TSV 1860 München, VfL-Coach Enthart. Wie fast alle Kollegen konnte auch der nicht auf seinen gesamten Kader zurückgreifen: „Schon krass. Von 23 Feldspielern haben zehn aus unterschiedlichen Gründen gefehlt. Aber wir hatten trotzdem eine gute Mannschaft auf dem Feld, haben eine gute Partie abgeliefert und konnten den Gegner in Schach halten – auch wenn die Jungs natürlich noch lange nicht voll austrainiert sind.“



Tommy Hasche (19. Minute nach Alleingang und 69. nach einer Ecke) und Felix Mailänder (45. per Alleingang) sorgten für die Kauferinger Tore. Der Coach: „Ein gelungener Auftritt. Man hat gesehen, dass die Jungs wieder Bock auf Fußball haben. Ich bin zufrieden.“ Das für Mittwoch geplante Testspiel gegen Egg an der Günz wurde wegen zehn Corona-Fällen beim Gegner abgesagt.



Derby in Denklingen



Am Samstag kommt es nun zum Highlight der Vorbereitung. Um 15 Uhr empfängt der VfL Denklingen den VfL Kaufering – ein Derby, das wegen der unterschiedlichen Spielgruppen nicht als Punktspiel über die Bühne gehen kann. „Wir freuen uns alle drauf. Wir pflegen alle ein unglaublich gutes Verhältnis, die Spieler kennen sich gut und Ben und ich kommen bestens miteinander aus. Das wird eine gute Geschichte, ein toller Vergleich“, sagt Ansorge, dessen Sohn Paul in Kaufering spielt, aber wegen einer Schambeinentzündung noch immer außer Gefecht ist. Enthart: „Das ist schon ein Prestige-Duell. Da würde ich mich über eine Niederlage mehr ärgen als über eine gegen Hollen­bach.“



Auch wenn’s nur ein Vorbereitungsspiel ist: Dieses Landkreis-Derby der beiden Berzirks­liga-Tabellenführer wird eine ganz heiße Kiste.