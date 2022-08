Denklingen jetzt ohne Tobias Ried

Denklingen – Jetzt hat es auch den VfL Denklingen erwischt. Der Fußball-Bezirksligist kassierte im sechsten Saison­spiel die erste Niederlage: 1:2 bei Landesliga-Absteiger FC Garmisch-Partenkirchen. „Diese Niederlage wirft uns nicht um“, sagt Trainer Markus Ansorge. „Denn Garmisch ist eine extrem starke Mannschaft, von den Einzelspielern her sicher die beste der Liga. Ein verdienter Sieg.“

Der VfL-Coach gab zu: „Die Niederlage hätte auch deutlicher ausfallen können, aber unser Keeper Manuel Seifert hat in der zweiten Halbzeit einige Male seht gut reagiert.“ Die drei Tore fielen schon vor dem Seiten­wechsel. Bereits nach vier Minuten nutzte Jonas Poniewaz eine Unachtsamkeit in der VfL-Abwehr zur schnellen Führung. Denklingen schlug umgehend zurück: In der neunten Minute glich Andreas Schiessl nach Vorarbeit von Simon Ried aus. Pech für die Gäste: Kurz vor der Pause fälschte Abwehrspieler Tobias Ried einen Schuss von Moritz Müller leicht, aber unhaltbar zum 1:2 ab.



Noch mehr Pech für Ried, für Ansorge einer der besten Innenverteidiger der Liga: Kurz darauf verletzte er sich am Knie, musste zur Halbzeit raus. „Zum Glück kein Kreuzbandriss, das konnten wir mit dem Schubladen­test ausschließen. Aber Ried wird sicher fünf, sechs Wochen ausfallen. Wir vermuten eine Außen­bandverletzung. Eine Katastrophe!“, klagt der VfL-Trainer nach dem nächsten Ausfall eines Leistungsträgers.



Kapitän Armin Sporer fällt ebenfalls mehrere Wochen aus, nachdem ihm der gegnerische Keeper beim 4:1 gegen Hellas mit dem Knie in den Brustkorb gesprungen war – Rippenbruch und Verletzung der Lunge. Sporer musste sechs Tage zur Beobachtung im Klinikum bleiben. Der Coach: „Es trifft uns hart zur Zeit, aber so ist halt der Fußball.“



Denklingen, auf Platz 6 der Bezirksliga Oberbayern Süd zurückgefallen, empfängt am Samstag (16 Uhr) den SC Unter­pfaffenhofen. Ansorge dazu: „Mit welcher Mannschaft wir da antreten, weiß ich noch nicht…“



Trotz der ersten Niederlage, saßen die Denklinger noch lange zusammen – beim Trainer. „Bei mir zuhause haben wir gemeinsam das Bayern-Spiel gegen Gladbach angeschaut, da saßen 13 Mann in meinem Wohnzimmer. Das ist halt Denklingen, das macht den Unterschied. Deshalb bin ich so gerne hier.“



Grund zum Feiern gab’s übri­gens auch noch: Die Zweite des VfL holte mit dem 5:1 gegen Issing II den dritten Sieg im dritten Spiel und liegt mit neun Punkten in der B-Klasse 5 ganz vorne.