Super-Start für Kaufering, Denklingen verliert Spitzenspiel

Von: Thomas Ernstberger

Bauchlandung: Der VfL Denklingen (weiße Trikots) kassierte in Wolfratshausen die dritte in der aktuellen Bezirksliga-Saison. © Ernstberger

Denklingen/Kaufering – Sieg und Niederlage für die beiden Fußball-Bezirksliga-Tabellenführer aus dem Landkreis. Der VfL Kaufering schickte den TSV Haunstetten mit 4:0 nach Hause, der VfL Denklingen verlor das Topspiel beim Tabellendritten BCF Wolfratshausen mit 0:1. Beide Teams stehen weiter auf Platz 1.

Der VfL Kaufering erwischte im ersten Punktspiel 2022 in der Schwaben-Gruppe einen „Traumstart“, wie Trainer Ben Enthart sagte. Bereits nach 18 Minuten war das Spiel entschieden. Da führte der Spitzenreiter schon mit 3:0. Fabian Schwabbauer (13.) nach Flanke von Felix Mailänder und Thomas Hasche (14.) nach Vorarbeit von Sebastian Bonfert (14.) sorgten mit einem frühen Doppelschlag für die Vorentscheidung, Daniel Müller schob nach erneuter Mailänder-Vorarbeit zum 3:0 ein (18.). Da gab’s ein „Extralob“ des Trainers für Mailänder: „Toll, wie er zweimal in aussichtsreicher Position quergelegt und einem Mannschaftskameraden ein Tor ermöglicht hat.“

Nach dem 3:0 war die Luft ein bisschen raus. Die klar überlegenen Kauferinger konnten erst in der Nachspielzeit Tor Nummer vier bejubeln. Es war ein ganz besonderer Treffer – ein Kopfballtor des eingewechselten Wofgang Baumann, der nach anderthalbjähriger Verletzungspause (Meniskusriss) sein Punktspiel-Comeback feierte.



Und noch ein Comeback: In der 64. Minute wechselte Enthart Marcel Lex, den Rückkehrer aus Österreich, ein. „Die Freude war bei allen riesengroß. Marcel hatte glänzende Augen“, berichtet der Coach. Der 26-jährige Torjäger, der nach dem Abschluss seines Zahnmedizin-­Studiums in Krems erst letzte Woche ins Training eingestiegen war, macht jetzt aber erst mal drei Wochen Urlaub in Mexiko. Enthart: „Man hat seine Qualitäten schon gesehen. Wir werden mit ihm noch viel Freude haben.“ Lex, der Kaufering vor fünf Jahren verließ, hatte zuletzt in 81 Pflichtspielebn für den SC Mautern (1. Klasse Österreich) 111 Tore erzielt.



Der VfL Kaufering steuert klar auf Landesliga-Kurs. Der Vorsprung auf die Verfolger Bobingen (verlor 1:2 gegen den Vorletzten Heimertingn) und Erk­heim (Spielabsage wegen Corona) ist auf zehn Punkte angewachsen. „Das ist beruhigend“, sagt Enthart,. „Jetzt können wir am kommenden, spielfreien Wochenende schauen, was die anderen machen.“ Der VfL testet am Sonntag um 14.30 Uhr gegen die Oberbayern-Kollegen der SpVgg Haidhausen.

Bezirksliga-Oberbayern-Tabellenführer VfL Denklingen musste sich im Spitzenspiel beim BCF Wolfratshausen 0:1 geschlagen geben. „Eine ärgerliche Niederlage“, gab Treainer Markus Ansorge zu. Zumal das Tor des Tages aus einem Eigentor resultierte: Torwart Manuel Seifert faustete den Ball ans Schienbein von Innenverteidiger Tobias Ried – von da sprang der Ball ins Tor (11. Minute).

Das war auch schon die Entscheidung, zumal Denklingen auf dem kleinen und engen Wolfratshausener Kunstrasenplatz überhaupt nicht zurecht und zu keinen nennenswerten Torchancen kam. „Die Stadt hatte das Stadion gesperrt und wir mussten auf so einem Drecksplatz antreten“, schimpfte Ansorge. Er ist sicher: „Auf einem gescheiten Platz hätte es anders ausgesehen – aber so nutzt halt jeder seine Vorteile. Das war furchtbar, hatte mit Fußball nichts zu tun. Wolfratshausen war nur auf Zerstören aus, spielte mit zwei Ketten und mein Trainer-Kollege hat sich hinterher sogar für seine, wie er zugab, ,Scheißhaus-Taktik‘ entschuldigt.“



Durch die dritte Saison-Niederlage des VfL ist die Tabellenspitze in der Oberbayern-Süd-­Gruppe enger zusammengerückt. Denklingen bleibt zwar Erster, Oberweikertshofen (2:1 in Pöcking) ist jetzt aber punktgleich. Beide liegen einen Zähler vor Wolfratshausen. Für Ansorge kein Grund zur Besorgnis: „Das Spiel hat trotzdem gezeigt, dass mit uns zu rechnen ist. Wir haben noch zehn Spiele und werden am Schluss oben stehen“, ist sich der Trainer ganz sicher. Und er erzählt: „Meine Jungs waren keineswegs am Boden zerstört. Sie sind noch eine Stunde in der Kabine zusammengesessen und haben ein Bier getrunken.“



Am Sonntag empfängt der VfL Denklingen den TSV Großhadern, einst eine Münchner Bayernliga-Macht, jetzt Tabellenzwölfter in der Bezirksliga. Klare Ansage von Ansorge: „Wir wollen oben bleiben, also müssen wir gewinnen.“ Klappte im Hinspiel prima: Da gab’s einen 4:1-Erfolg des VfL.