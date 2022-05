Kauferings Aufstieg ist fast perfekt

Von: Thomas Ernstberger

Denklingens größte Chance: Dominik Kargs (17) Kopfball geht über das Tor. © Ernstberger

Kaufering/Denklingen – Hochspannung im Aufstiegskampf in den Bezirksligen Schwaben und Oberbayern. Mittendrin: Die beiden Teams aus dem Landkreis Landsberg. Während Kaufering so gut wie sicher durch ist, morgen Abend endgültig alles klar machen kann und mit Freibier lockt, braucht Denklingen zwei Siege aus den letzten beiden Spielen. Am Samstag schlug Corona böse zu – da stand in Denklingen sogar ein „neuer“ Trainer an der Seitenlinie.

Der KREISBOTE lehnt sich schon mal aus dem Fenster und gratuliert Schwaben-Spitzenreiter VfL Kaufering zum Aufstieg in die Landesliga. Nach neun Punkten aus der Englischen Woche hat die Truppe von Trainer Ben Enthart bei drei nicht ausstehenden Spielen neun Punkte Vorsprung auf den TV Erkheim, der am Sonntag durch ein Tor in der fünften Minute der Nachspielzeit 2:1 gegen Schlusslicht Viktoria Augsburg gewann. „Zum Glück kein Aufstieg auf dem Sofa“, so der Sportliche Leiter Uli Stenglmair.

Um den Aufstieg noch zu verspielen, müsste Kaufering alle drei Spiele verlieren und Erkheim dreimal gewinnen. Dann würde der direkte Vergleich zugunsten des aktuell Zweitplazierten entscheiden. Heißt: Mit einem Pünktchen aus drei Spielen ist der VfL in jedem Fall aufgestiegen. Dass es klappt – daran zweifelt nach dieser souveränen Saison (mit 58 Punkten und 70 Toren) keiner mehr. Coach Enthart wehrt dennoch alle Glückwünsche ab: „Die nehme ich erst an, wenn wir richtig durch sind.“



500 Liter Freibier



Immerhin gibt Enthart zu: „Es sieht gut aus. Ich bin sicher, dass wir es hinkriegen.“ Am liebsten schon am morgigen Mittwoch (18.30 Uhr): Da kommt der noch abstiegsbedrohte Tabellen-Elfte FC Heimertingen zum Nachholspiel nach Kaufering. Wenn der Aufstieg perfekt gemacht wird, gibt’s für die Fans 500 Liter Freibier.



Nach diesem Spiel wollen die VfLer genauso (oder noch mehr) jubeln wie zuletzt beim 4:2 gegen Babenhausen, als Torschütze Wolfgang Baumann unter einer Spielertraube regelrecht „begraben“ wurde, und beim 3:1 am Samstag gegen Thalhofen. In beiden Spielen lag die Enthart-Elf 0:1 zurück, beide Spiele wurden nach der Pause gedreht. Gegen Babenhausen trafen neben Baumann Felix Mailänder, Daniel Rimmer undf Max Muha, gegen Thalhofen war der überragende Florian Bucher an allen drei Toren beteiligt. Das 1:1 durch Sebastian Bonfert bereitete er per Eckball vor (58.), die beiden anderen Tore machte er selbst. Das 2:1 war ein Volley-Knaller (62.), das 3:1 ein sicher verwandelter Elfmeter nach Foul an Rückkehrer Marcel Lex (89.). „Meine Jungs haben wieder eine überragende Moral an den Tag gelegt“, lobte der Coach. Hinterher wurde gefeiert. „Aber nicht der Aufstieg“, betont Enthart. Stenglmair hatte rund 100 ehemalige Kauferinger Spieler zum „Tag der Legenden“ zusammen mit den aktuellen Aktiven eingeladen.



Der erste Neuzugang des VfL Kaufering steht im übrigen auch schon fest: Von Landesligist 1. FC Garmisch-Partenkirchen kommt Außenverteidiger Julian Sachs (22). Weitere Neue sollen folgen.



Zaungast Ansorge



Corona ist noch lange nicht vorbei – und greift jetzt sogar in dern Meister- ,bzw. Aufstiegskampf der Bezirksliga Oberbayern ein. Diese bittere Erfahrung musste Markus Ansorge, der Trainer des Tabellenzweiten VfL Denklingen, in den vergangenen Tagen machen: Die Pandemie setzte ihn und einen Großteil der Mannschaft außer Gefecht. „Am Mittwoch kam der erste und dann ging’s Schlag auf Schlag“, erzählt der Coach. Die Folge: Mit Torwart Manuel Seifert, Torjäger Simon Ried, Tobias Ried, Ludwig Kirchbichler, Lukas Greif, Stephan Schilcher und Moritz Hemkendreis fehlten im Heimspiel gegen Berg gleich sieben Stammspieler. So wertete Ansorge das 0:0 letztlich als Erfolg.

Der VfL-Coach selbst stand weit entfernt vom Spielfeld alleine hinter einem Zaun und beobachtete, wie sich seine Jungs schlugen – betreut von einem „neuen, alten Trainer.“ In seiner (Corona)-Not hatte Ansorge am Vormittag kurzfristig Stefan Egner aus dem Hut gezaubert, einen ehemaligen Spieler, der Denklingen 2019 schon einmal gecoacht hatte. „Er ist ein Top-Motivator. Er war noch in Nürnberg, als ich ihn angerufen und gebeten hatte, zu übernehmen. Er hat sofort zugesagt und ist losgefahren“, erzählt Ansorge.



Ärgerlich für Denklingen: Tabellenführer Oberweikertshofen verlor zeitgleich 2:3 gegen Penzberg. Bei einem Sieg gegen Berg wäre der VfL also wieder Tabellenführer gewesen. Jetzt hat er zwei Punkte Rückstand. Damit ist die Ausgangslage zwei Spieltage vor Schluss klar: „Wir haben es in der eigenen Hand. Wenn wir am Samstag das Heimspiel gegen Haidhausen und eine Woche später in Oberweikertshofen gewinnen, sind wir oben. Mit einem Sieg am Samstag hätten wir schon die Relegation sicher und das erste Etappenziel erreicht.



„Ein Sieg in Oberweikertshofen wäre dann das Sahnehäubchen…“, sagt der Coach, der übrigens auch am Tag nach dem Spiel noch immer „auf 180“ war. Das hatte aber weder mit Corona noch mit dem 0:0 etwas zu tun. Sondern: Mit Liga-Konkurrent BCF Wolfratshausen, der zum Heimspiel gegen den Tabellen­dritten Haidhausen wegen „Personalmangel“ nicht antrat, obwohl der BCF auch eine zweite Mannschaft hat. „Das ist absolut unverständlich“, schimpft Ansorge. „Das ist Wettbewerbsverzerrung, dieses Verhalten hat massiven Einfluss auf den Aufstiegskampf.“



Der VfL-Coach appelliert „an den sportlichen Ehrgeiz“ der Wolfratshausener und hofft auf eine Neuansetzung der Partie (keine Wertung am grünen Tisch), in der sich der BCF genauso reinhängt wie Penzberg am Samstag beim Sieg in Oberweikertshofen. „Dafür muss ich Penzberg noch eine Brotzeit ausgeben“, verrät Ansorge. „Die hatte ich ihnen vor dem Spiel versprochen.“