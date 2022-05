Nach Greif-Festival ist Denklingen wieder Zweiter

Von: Thomas Ernstberger

Zufrieden nach drei Siegen in Folge: VfL-Trainer Markus Ansorge. © Ernstberger

Denklingen – Der VfL Denklingen hat sich den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Bezirksliga Oberbayern zurückerobert. Die Mannschaft von Trainer Markus Ansorge gewann am Dienstag das „Nacht-Nachholspiel“ beim Tabellenletzten FC Kosova München mit 3:0 und überholte mit nunmehr 52 Punkten die SpVgg Haidhausen (49).

Tabellenführer SC Oberweikertshofen, der letzte Gegner der Denklinger in dieser Saison (21. Mai), hat drei Punkte mehr auf dem Konto. Heißt: Der VfL ist wieder voll „im Geschäft“, Platz eins und der direkte Aufstieg in die Landesliga sind aus eigener Kraft möglich. Hochspannung also vor den letzten drei Saisonspielen.

Unglaublich: Gegen Kosova verzichtete Ansorge auf 42 Tore. Wie das? Der Coach schonte mit Simon Ried (29 Treffer) und Dominik Karg (13) seine besten Torschützen, die beide leicht angeschlagrn waren. „Ich wollte kein Risiko eingehen“, erklärt der Trainer. Und er freut sich: „Dann machen halt andere die Tore.“ Die 20-Uhr-Partie auf einem engen Kunstrasenplatz in Freiham wurde zu einem „Greif-Festival“ – die Brüder Lukas und Johannes machten alle drei Tore. „Genau zum richtigen Zeitpunkt“, so Ansorge. „Am Anfang und gleich nach der Halbzeit.“

Lukas, der beste Mann auf dem Platz, brachte den VfL nach 20 Minuten 1:0 in Führung und sorgte in der 75. Minute für den 3:0-Endstand, Johannes gelang in der 49. Minute das 2:0. Den Anschluss-Treffer für den schon so gut wie sicher feststehenden Absteiger verhinderte Torwart Manuel Seifert, der in der 51. Minute einen Elfmeter parierte. „Das war nicht einfach, aber letztlich ein verdienter Sieg. Ich bin froh, dass dieses ‚Das-kannst-du-nur-verlieren-Spiel‘ vorbei ist“, so Ansorge nach dem dritten Sieg in Folge.

Am kommenden Samstag (16 Uhr) empfängt Denklingen zum vorletzten Heimspiel der Saison den Tabellenzehnten MTV Berg.