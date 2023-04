Denklingen plötzlich mitten im Abstiegskampf

Von: Thomas Ernstberger

„Torgarantie“ ohne Torerfolg: Denklingens Simon Ried (am Ball) traf weder gegen Berg noch gegen Penzberg. © Ernstberger

Denklingen - Abstiegs-Alarm! So angefressen war Markus Ansorge schon lange nicht mehr. Nach der 0:5-Klatsche von Fußball-Bezirksligist VfL Denklingen am Samstag beim 1. FC Penzberg fuhr der Coach wortlos nach Hause: „Ich habe gar nichts mehr mit der Mannschaft geredet, ich bin immer noch richtig sauer“, sagte er am Sonntag.

Penzberg führte nach gutem Start der Gäste zur Halbzeit durch Tore von Marco Hiry (22.), Ardian Geci (25.) und Mirko Ramcic (31.) schon mit 3:0. Nochmal Geci (53.) und Durim Gjocai (76.) sorgten dann für die höchste Saison-Niederlage des VfL Denklingen.



Es war vor allem die „Disziplinlosigkeit“ in der zweiten Halbzeit, die den Trainer auf die Palme brachte. Durch drei Zehn-Minuten-Strafen (für Kapitän Armin Sporer/58. und die gerade eingewechselten Magnus Ahmon und Stephan Schilcher/beide 74.) sowie Gelb-Rot für Johannes Greif (79.) dezimierten sich die Denklinger selbst: Für einer paar Minuten standen sogar nur sieben Feldspieler auf dem Platz. Ansorge: „Die Jungs haben nur auf den Schiedsrichter geschimpft. Das ist absolut nicht akzeptabel. In unserer Situation muss man halt auch mal den Mund halten können, wenn der Schiedsrichter schlecht ist.“



Ansorges Fazit: „Ein Riesenrückschritt im Vergleich zu den ersten Spielen nach der Winterpause. Bis auf Hannes Rambach hatte bei uns keiner Bezirksliga-Abstiegskampf-Niveau. Wir haben jetzt gegen Berg und Penzberg, zwei machbare Gegner, nur einen Punkt geholt – das tut richtig weh.“ Und spiegelt sich auch in der Tabelle wieder: Denklingen ist bei sechs noch ausstehenden Spielen auf Rang 11 zurückgefallen und hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 13 (belegt derzeit der TSV Neuried). Heißt im Klartext: Die Ansorge-Truppe steckt wieder im Abstiegskampf.



Am Samstag (bereits um 13 Uhr) empfängt der VfL den BCF Wolfratshausen. Wie heißt es so schön: Ein Sieg würde den Denklingern gut tun…