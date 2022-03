Fußballwahnsinn im Lechrain

Von: Thomas Ernstberger

So geht Torjubel in Denklingen: Nach dem Ausgleich gab‘s für Torschütze Stephan Schilcher und Trainer Markus Ansorge kein Halten mehr. © Ernstberger

Denklingen/Kaufering – Der Fußball-Wahnsinn hatte am Sonntag einen Namen: VfL Denklingen. Unglaublich, was sich da auf dem neuen Platz am Bürger- und Vereinszentrum der Lechraingemeinde abspielte: Bis zur 86. Minute lag die Mannschaft von Trainer Markus Ansorge gegen den abstiegsgefährdeten TSV Großhadern schier aussichtslos mit 1:4 im Rückstand – um sich am Ende doch noch einen Punkt zu sichern – mit 4:4.

Zwar hat der VfL Denklingen damit die Tabellenführung an den SC Oberweikertshofen (3:1 im Topspiel gegen den BCF Wolfratshausen) verloren und ist auf Rang 2 abgerutscht. Doch das war den Denklingern nach dieserm Sonntags-Krimi erst mal egal. „Ein Punkt der Moral“, lobte Ansorge, der allerdings mit dem Auftritt seiner Schützlinge über weite Strecken der Partie alles andere als zufrieden war.



Favorit Denklingen ging schon nach sechs Minuten durch Torjäger Simon Rieds Lupfer nach Vorarbeit von Manuel Waibl in Führung. Klare Sache, so sah es aus. Zwei weitere gute Chancen noch für die Gastgeber, dann schlug Hadern eiskalt zu, führte zur Halbzeit durch zwei Treffer von Micharl Pautz (16. und 38.) überraschend 2:1. Ein Sonntagsschuss durch Albert Rudnik (56.) zum 3:1 und das 4:1 durch Raul Cosentino (70.) – da gab keiner der gut 300 Zuschauer mehr etwas auf die Denklinger. Zumal die sich unerklärlich viele Fehler im Spielaufbau, Fehlpässe und unnötige Ballverluste leisteten und plötzlich verunsichert wirkten.



„Wir haben 60 Minuten keinen Fußball gespielt. So können wir vorne nicht mitspielen. Und die Abwehr hat bei allen vier Gegentoren sehr schlecht ausgesehen“, kritisierte der Trainer, der bei seinen Einwechslungen ein überaus glückliches Händchen bewies. Mit Johannes Greif, Stephan Schilcher und Tobias Schelke kam frischer Schwung ins Spiel. Und mit Dominik Kargs Anschlusstreffer zum 2:4 (86.) ging ein Ruck durch die Mannschaft. Nur zwei Minuten später das 3:4 durch Simon Rieds verwandelten Foulelfmeter und 22. Saisontreffer. Jetzt begann bei Hadern das große Zittern. Und Schilcher gelang in der Nachspielzeit tatsächlich noch der Ausgleich.



Dann überschlugen sich die Ereignisse. Da ihr Torwart beim Ausgleich am Boden lag (danach sprang er sofort wieder auf) reklamierten die Gäste heftig, warfen Denklingen Unfairness vor. Es kam zu Rudelbildungen, Beschimpfungen und auch Schubsereien, aber Schiedsrichter Fridolin Hiefner blieb in der Hektik ganz cool und sah trotz der heftigen Proteste keinen Grund, den Treffer nicht anzuerkennen. Derweil hatte sich Ansorge auch wieder aufgerappelt. Der Torschütze war ihm beim Jubel in die Arme gesprungen – was zum Sturz der beiden führte…



Denklingen hatte sogar noch zwei Chancen, das Ding für sich zu entscheiden, aber Ludwig Kirchbichler und Schelkle vergaben vor dem leeren Tor. Die Besucher hatten ein irres Spiel gesehen, aber der Coach war unzufrieden. „Natürlich war den Zuschauern was geboten, aber als Trainer muss ich das ganze Spiel sehen. Und da war ich enttäuscht, denn nur die ersten und letzten zehn Minuten waren gut. Wir haben den Anspruch, vorne mitzuspielen, aber so werden wir Probleme bekommen.“



Nächste Aufgabe: Am kommenden Sonntag um 14.30 Uhr muss Denklingen beim Vorletzten FC Kosova ran. „Die werden uns wieder auf dem Kunstrasenplatz, dem kleinsten der Liga, spielen lassen“, fürchtet Ansorge, dessen Team erstmals nicht als Tabellenführer zum Auswärtsspiel fährt. Aber: „Das ist kein Beinbruch“, sagt der Coach. „Wir haben ein Spiel weniger als Oberweikertshofen und es spielen noch so viele gegeneinander. Da sagt die aktuelle Platzierung noch gar nichts aus.“



Der VfL Kaufering war am Wochenende spielfrei, bleibt aber mit sieben Punkten Vorsprung auf Erkheim und Bobingen Tabellenführer der Schwaben-Gruppe. Der Test gegen die SpVgg Haidhausen ist ausgefallen. Am Samstag (14 Uhr) empfängt das Team von Trainer Ben Enthart den Tabellen-Vorletzten FC Heimertingen – erneut zeitgleich mit dem Heimspiel des TSV Landsberg…