VfL Denklingen: drei Punkte, drei Mal 1:1

Von: Thomas Ernstberger

So viel Bier... Denklingens Torjäger Simon Ried und die Prämie für den Bezirksliga-Torschützenkönig 2021/22. © VfL Denklingen

Denklingen – Das Bier ist da, aber der Sieg zum Anstoßen fehlt. Mit 29 Toren in 30 Spielen wurde Denklingens Goalgetter Simon Ried in der vergangenen Saison mit Riesenvorsprung Torschützenkönig der Bezirksliga Oberbayern Süd. Zur Belohnung gab’s für „Simba“ von einer Brauerei 15 Kisten Bier, die er jetzt überreicht bekam. Den dazu passenden „Dreier“ verpasste der VfL beim 1:1 in Großhadern.

Nach den Spielen beim TSV Neuried und gegen den SV Raisting war das schon das dritte 1:1 in der Englischen Woche. „Wir haben zur Zeit offenbar ein 1:1-Abo“, sagt Trainer Markus Ansorge. Er weiß: „Unentschieden bringen einen nicht weiter. Wir brauchen dringend wieder einen Sieg.“ Nicht nur zum Anstoßen...



In Großhadern wurde der Coach, der auf den erkrankten Neu­zugang Martin Krimshandl verzichten musste (Tobias Ried spielte zudem mit Schmerzmitteln), „extrem laut“, wie er verrät. „Es kann nicht sein, dass meine Mannschaft so spielt“, ärgerte er sich nach enttäuschenden ersten 45 Minuten. „Wir waren einfach nicht auf dem Platz, Großhadern war klar die bessere Mannschaft.“ Folge: Yusuf Aykac brachte den TSV nach 18 Minuten 1:0 in Führung. Die große Chance zum Ausgleich vergab Lukas Greif freistehend vor dem Tor.



Das Kabinen-Donnerwetter weckte die Denklinger auf: „In der zweiten Halbzeit haben wir ein anderes Gesicht gezeigt“, so Ansorge. 46. Minute: Lattenkreuz-Knaller von Dominik Karg aus zehn Metern. 52.: Simon Ried volley aus 20 Metern – Keeper Max Moos lenkt den Ball über die Latte. 56.: Jetzt ist Moos ohne Chance. Kapitän Armin Sporers Steckpass landet bei Ried, der legt quer und Karg gleicht aus. „Ein tolles Tor“, lobt der Coach. Denklingen hatte zwar noch Chancen zum 2:1, musste am Schluss aber noch froh über den Punkt sein, denn in der Nachspielzeit fischte Keeper Manuel Seifert einen Freistoß aus dem Winkel, rettete seiner Mannschaft so das 1:1.



„Leistungsgerecht, aber dreimal Unentschieden ist halt wie zwei Niederlagen“, meint Ansorge hinterher. „Mehr als dieses 1:1 ärgern mich allerdings die Unentschieden gegen Neuried und Raisting. In beiden Spielen haben wir 1:0 geführt, das hätten wir über die Zeit bringen müssen.“



Nach vier Spieltagen ist seine Mannschaft ungeschlagen Sechster der Bezirksliga Oberbayern Süd. „Jeder schlägt jeden, da ist noch alles drin“, sagt er. Und: „Die zweite Halbzeit von Großhadern stimmt mich zuversichtlich.“ Am Samstag (14 Uhr) gastiert der FC Hellas München in Denklingen.