Riesen-Rückschritt

Bezirksliga: Sonntagsschuss erledigt Jahn Landsberg, Fünferpack für Denklingen

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Eine Abwehr-Bank: Jahns Rechtsverteidiger Robert Häntsche. Hinter ihm Innenverteidiger Dominik Bäumel. © Ernstberger

Landsberg/Denklingen – Schwarzer Sonntag für die FT Jahn Landsberg und den VfL Denklingen: Die beiden Landkreis-Bezirksligisten mussten ohne Punkte die Heimreise von ihren Auswärtsspielen antreten.

Ganz bitter die 0:1-Niederlage der FT Jahn Landsberg beim SV Raisting. Taktisch hervorragend eingestellt von Trainer Armin Sanktjohanser war kein großer Unterschied zwischen dem Tabellenführer und dem Aufsteiger zu erkennen. Die Roten aus Landsberg hatten bei ihren Kontern sogar die besseren Chancen, aber Tobias Süß (zweimal) und Yannick Dillinger vergaben oder scheiterten am Raistinger Keeper Urban Schaidhauf.

Das 0:0 zur Pause zumindest verdient für die Jahnler, wenn nicht sogar schmeichelhaft für die Gastgeber. So richtig ärgerlich dann, dass ein Sonntagsschuss die Parte zugunsten des Spitzenreiters entschied. Landsberg „verpennte“ die ersten Minuten nach dem Wiederanpfiff und SVR-Torjäger Simon Grgic zog in der 49. Minute aus gut 35 Metern ab, gegen den Schuss hatte der starke Landsberger Torwart Pascal Stroehl im neon­farbenen Trikot keine Chance. Bezeichnend, dass die Raistinger den Treffer feierten, als wären sie gerade aufgestiegen.



Die Jahnler versuchten weiter, ihre Schnelligkeit ins Spiel zu bringen, erarbeiteten sich aber bis auf einen Fernschuss von Florian Wilhelm, den Schaidhauf entschärfte, keine zwingende Torchance mehr – verlorene Punkte für die Landsberger; nach einem couragierten und spielerisch überzeugenden Auftritt war beim Top-Team der Liga mehr drin.



Trainer Armin Sanktjohanser: „Wenn man das Ergebnis ausblendet, war es ein sehr gutes Spiel unserer Mannschaft. Blendet man es ein, ist es eine maximal bittere Niederlage, die man erst einmal verdauen muss. Ich denke nicht, dass wir heute verdient verloren haben.“



Riesen-Rückschritt

Der VfL Denklingen kam bei der SpVgg Neuhausen böse unter die Räder. Das 2:5 „war ein Riesen-Rückschritt“, meinte Trainer Markus Ansorge. Er gab zu: „Die Niederlage war absolut verdient. Wir machen zurzeit zu viele Fehler – defensiv und offensiv.“ Da passte es, dass Torjäger „Simba“ Ried sogar einen Elfmeter verschoss. Die Gastgeber führten bis zur 73. Minute schon 4:0, ehe Felix Merkle der erste Treffer für den VfL gelang. Ried traf dann noch in der 88. Minute zum 2:5-Endstand. Denklingen jetzt auf Relegationsrang 13. Ansorge: „Wir brauchen noch elf Siege zum Klassenerhalt.“

Am Wochenende treten die beiden Landkreis-Teams jeweils auf eigenem Platz an. Jahn empfängt am Samstag um 15 Uhr den FC Penzberg (zuletzt 2:2 gegen Habach), Denklingen am Sonntag um 15 Uhr die DJK Pasing (zuletzt 0:6 gegen Murnau). T