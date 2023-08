Jahn Landsberg erwartet BCF Wolfratshausen

Von: Thomas Ernstberger

Bezirksligist Jahn Landsberg (rote Trikots) peilt den dritten Heimsieg an. © Ernstberger

Landsberg - Am Samstag kommt es um 15 Uhr zum Topspiel der Fußball- Bezirksliga zwischen der FT Jahn Landsberg und dem BCF Wolfratshausen. Nachdem die Lechstädter am letzten Wochenende die ersten Punkte in der Fremde sichern konnten, soll nun - nach zwei klaren Heimsiegen - auch wieder Zählbares am Jahnplatz her.

Der Tabellenzweite BCF kommt jedoch mit Rückenwind nach Landsberg. Gegen den bis dato ungeschlagenen ASV Habach konnten die Wolfratshausener durch einen 4:0-Sieg ihre Formstärke bestätigen. Jahn hingegen bewies auswärts gegen Bad Heilbrunn Charakter und konnte nach zweimaligen Rückständen (0:2und 2:3) durch einen Lucky-Punch mit 4:3 gewinnen. Ganz klar ist also ein spannender Schlagabtausch zu erwarten.

Die Jahnler müssen dabei jedoch auf gleich vier Urlauber verzichten. In den Kader zurückfinden werden die Urlaubsrückkehrer Robert Häntsche und Alexander Baumgartl sowie Luca Sigl nach überstandener Rotsperre. Die Lechstädter wollen ihre Heimstärke in der VR-Bank Arena an der Jahnstraße bestätigen und hoffen dabei auch wieder auf die Unterstützung der Fans.