Denklingens Traum-Duo trifft wieder

Von: Thomas Ernstberger

Schoss am Samstag sein siebtes Saisontor in der Bezirksliga: Denklingens „Maschine“ Hannes Rambach (Mitte, blaues Trikot). © Ernstberger

Denklingen – Sieg um Sieg kämpft sich Fußball-Bezirksligist VfL Denklingen aus dem Tabellenkeller. Die Truppe von Trainer Markus Ansorge gewann am Samstag das „Sechs-Punkte-Spiel“ bei Kellerkind SC Unterpfaffenhofen mit 2:1, verbesserte sich mit dem dritten Sieg im vierten Spiel nach der Winterpause auf den 10. Platz

Damit hat der VfL jetzt schon mal einen beruhigenden Fünf-Punkte-Vorsprung auf den TSV Neuried auf Abstiegs-Relegationsplatz 13. „Ein ganz wichtiger Sieg“, freute sich Ansorge. „Wir haben es geschafft, Unterpfaffenhofen ein bisschen abzuschütteln.“ Der VfL-Coach musste allerdings zugeben: „Das war kein gutes Spiel, dafür ging es für beide Mannschaften um zu viel.“



Den Denklingern war‘s egal, es war der nächste Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt, den das neue VfL-„Traum-Duo“ klar machte. Hannes Rambach brachte die Gäste in der 52. Minute in Führung, Simon „Simba“ Ried erhöhte in der 70. Minute auf 2:0, mehr als der Anschlusstreffer von Sandro Perez (77.) war für den SCU nicht drin.



Ein Sonderlob von Ansorge gab’s für Rambach, der nach der Winterpause schon viermal und insgesamt siebenmal getroffen hat: „Hannes ist eine echte Maschine. Er ist immer da, ein Musterspieler für den Trainer. Er hört zu und setzt um und ist sehr beliebt in der Mannschaft“, beschreibt der Coach den 26-Jährigen, den er vom Abwehr- zum offensiven Mittelfeldspieler umgeschult hat. „Er hat einen unheimlich starken Charakter, organisiert auch im Verein sehr viel, ist in den Nachwuchsbereich mit eingestiegen und ergänzt sich auf dem Platz prima mit Simon Ried. Kurz: Ein absolutes Vorbild, ein Spieler, wie man ihn sich als Trainer wünscht.“



In Top-Form aber nicht nur Rambach, sondern auch Goalgetter Ried, der vergangene Saison mit 29 Treffern Bezirksliga-Torschützenkönig wurde. Der „Simba“ erzielte in den vier Spielen 2023 bereits sieben Tore, hat seine Quote damit auf 16 Saisontreffer (plus sechs Assists) geschraubt und sich in der Torjägerliste der Bezirksliga Oberbayern schon auf Platz 5 verbessert.



Nächste Chance des Titelver­teidigers, den ein oder anderen Konkurrenten um die Torjäger-„Krone“ zu überholen: Am Karsamstag (15 Uhr) empfängt Denklingen mit dem MTV Berg wieder ein Kellerkind, das mit 13 Punkten kaum Chancen auf den Klassenerhalt hat. Das nächste „Sechs-Punkte-Spiel“ für den VfL Denklingen.