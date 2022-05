Den Sekt kaltstellen?

Denklingen ist wieder im Rennen, Kaufering baut Vorsprung aus

Von: Thomas Ernstberger

So jubeln Sieger: Die Jungs vom VfL Denklingen nach dem 2:0 gegen Penzberg. © VfL Denklingen

Denklingen/Kaufering – Erfolgreicher Start in die Englische Woche für die beiden Fußball-­Bezirksligisten aus dem Landkreis Landsberg. Kaufering kam nach der ersten Niederlage nach der Winterpause (0:2 gegen Kaufbeuren) zwar nur zu einem Unentschieden in Mindelheim, konnte die Tabellenführung aber dennoch ausbauen. Und Denklingen ist nach dem kurzen Durchhänger (zwei Niederlagen in Folge) wieder zurück in der Erfolgsspur.

Markus Ansorge, der Trainer des Oberbayern-Dritten VfL Denklingen, konnte am Sonntag ganz entspannt die Tanz- beziehungsweise Schuhplattler-­Einlagen seinen Jungs (sind fast alle in der Landjugend) beim Maibaum-Aufstellen verfolgen. Denn nach dem 2:0 beim starken 1. FC Penzberg (und dem 7:2 in der Vorwoche gegen Hertha München) ist der VfL wieder mitten drin im Aufstiegsrennen.

Nach den Spielen vom Wochenende und vor der Nachholpartie gestern Abend bei Schlusslicht FC Kosova München (bei KREISBOTEN-Redaktionsschluss noch nicht beendet, das Ergebnis ist bereits auf www.kreisbote.de) liegt Denklingen (punkt)gleichauf mit der SpVgg Haidhausen (schon unter der Woche 4:0 gegen den MTV Berg) und – bei einem Spiel weniger – sechs Punkte hinter dem SC Oberweikertshofen (2:1 gegen Hertha) auf dem 3. Tabellenplatz.



Ein bisschen Aberglaube muss auch in der Bezirksliga sein: Ansorge „befahl“, in Penzberg die bordeauxrot/blauen Trikots anzuziehen: „Weil wir mit denen ausschließlich gewonnen haben.“ Klappte auch dieses Mal: „Das war eine beeindruckende Leistung gegen einen extrem starken Gegner, der unser Niveau hat. Die Jungs haben unglaublich gefightet, kaum Chancen zugelassen und sich in jeden Schuss reingeschmissen. Das war ein Willenssieg dank ganz toller Moral – und daher auch verdient. Man muss sich einrn Sieg auch mal erkämpfen“, lobte der Coach seine Mannschaft.



Dabei musste die in der zweiten Halbzeit auf den „Mann mit der eingebauten Torgarantie“ verzichten. Stürmer Simon Ried machte kurz vor der Pause für Johannes Greif Platz: Oberschenkelprobleme – da wollte Ansorge nichts riskieren. „Schalke besteht nicht nur aus Terodde, hat der Trainer neulich gesagt – und wir nicht nur aus Simon Ried, auch wenn er natürlich großen Anteil an unserem Erfolg hat.“ Wie „Simba“ vor seiner Auswechslung mit dem 1:0 in der 33. Minute nach Pass von Dominik Karg bewies. Saisontreffer Nummer 29 im 24. Spiel. Wahnsinn! Hannes Rambach machte nach einem Konter und toller Vorarbeit von Lukas Greif den Deckel drauf (87.).



Dem 20-Uhr-Spiel von gestern folgen jetzt zwei Heimspiele: Am kommenden Samstag (16 Uhr) gegen den MTV Berg und eine Woche später gegen Haidhausen, bevor’s zum großen Finale nach Oberweikertshofen (21. Mai) geht. Ansorge: „Wir haben noch alles selbst in der Hand.“



Den Sekt kaltstellen?



Genauso wie Schwaben-Spitzenreiter VfL Kaufering, der beim abstiegsgefährdeten TSV Mindelheim zwar über ein 1:1 nicht hinauskam, seinen Vorsprung an der Tabellenspitze allerdings – bei einem Spiel weniger – auf sieben Punkte auf Bobingen (unter der Woche 0:3 gegen Ottobeuren) und neun auf Erkheim (2:3 gegen Olympia Neugablonz) ausbauen konnte. Morgen, Mittwoch um 18.30 Uhr, empfängt der VfL den Tabellenzehnten Babenhausen. Ein Sieg und die Kauferinger hätten bei vier noch ausstehenden Spielen (drei davon auf eigenem Platz) zehn Punkte Vorsprung. Dann könnten sie den Landesliga-Sekt schon langsam mal kaltstellen.

Für den VfL traf Florian Bucher schon nach zwei Minuten zum 1:0. Alles lief nach Plan, aber dann „der Klassiker“, wie es Trainer Ben Enthart ausdrückt: Chancen über Chancen, aber statt 2:0 in Führung zu gehen und alles klar zu machen, gleicht das Kellerkind nach einem zunächst von Keeper Michal Wölfl abgewehrten Freistoß durch Michael Schuster in der 80. Minute aus und klaut dem VfL zwei Punkte. „Die Enttäuschung nach dem Schlusspfiff war groß“, berichtet Enthart. Bis die Ergebnisse der Konkurrenten bekannt wurden…



Übrigens: Österreich-Rückkehrer Marcel Lex feierte ein gelungenes 75-Minuten-Debüt – auch wenn die Nummer 9 (noch) leer ausging. Sein Coach ist sicher: „Er strahlt Torgefährlichkeit aus und überzeugt durch Präsenz auf dem Platz. Wir werden mit ihm noch viel Freude in den nächsten Monaten und Jahren haben.“ Dann wohl in der Landesliga.