In letzter Sekunde: Denklingen kassiert den Ausgleich

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Er trifft auch in orangenen Schuhen: Simon Ried brachte Denklingen 1:0 in Führung. © Ernstberger

Denklingen – Es gibt so Tage, da verzweifelt man als Trainer. Der vergangene Sonntag war für Denklingens Coach Markus Ansorge so ein Tag. Statt das Heimspiel gegen den TSV Neuried mit einem klaren Sieg zu beenden, stand’s am Ende 1:1. „Das fühlt sich wie eine Niederlage an“, so Ansorge. Verständlich, denn der Ausgleich der Würmtaler fiel erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Um das letzte Heimspiel des Jahres erfolgreich zu beenden, hatten die Denklinger einige Abläufe vor dem Anpfiff geändert. Andere Einlauf-Musik und vor allem: Ein „Kreis“ vor der Trainerbank mit allen Reservisten und dem Betreuerteam, in dem Kapitän Armin Sporer seine Jungs lautstark und intensiv auf das Spiel einschwor. „Trotz Scheißwetter sind wieder so viele Zuschauer da. Wir geben nochmal alles“, versprach die Truppe. Ansorge: „Wir wollten damit ein Statement nach außen setzen.“



Es sah auch gut aus: Denklingen dominant – und Torjäger Simon Ried traf nach einer halben Stunde zum 1:0. „Simbas“ neunter Saisontreffer sorgte für Sicherheit in der Mannschaft, die nach der Pause klar den Ton angab und sich Großchance um Großchance erspielte. Doch egal, ob Arjanit Robaj, Hannes Rambach (Latte und Pfosten) Stephan Schilcher oder wieder Ried: Die VfLer trafen nicht ins Tor. „Das war brutal“, klagt Ansorge. „Wir hätten 5:0 oder 6:0 in Führung gehen müssen.“ Wie so oft im Fußball: Das Versemmeln bester Chancen rächte sich. In der Nachspielzeit glich Jakob Lechner im Anschluss an einen Eckball aus – und Abpfiff!



„Sehr ärgerlich. Bis auf den späten Ausgleich war alles gut“, haderte Ansorge. „Ein sehr engagiertes Spiel meiner Jungs. Ich war sehr zufrieden, kein Vergleich zum 0:2 in der Vorwoche in Aubing. Schade, dass wir uns nicht mit dem 2:0 belohnen konnten.“ Der Coach gibt zu: „Diese Saison geht ganz schön an die Substanz.“



Mit einem Sieg hätte sich Denklingen in der Tabelle ein wenig absetzen können. So bleibt der VfL mit 19 Punkten Elfter, hat auf die Neurieder auf Relegationsrang 13 nur drei Punkte Vorsprung.



Zum letzten Spiel des Jahres muss der VfL am kommenden Sonntag (14 Uhr) bei Ansorges Ex-Club SV Raisting, dem Tabellensiebten ran, der der SpVgg Haidhausen zuletzt ein 1:1 abtrotzen konnte. Der VfL-Coach: „Da wollen und müssen wir noch was holen“ - um anschließend einigermaßen beruhigt in die Winterpause gehen zu können.