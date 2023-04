Torlos gegen Kellerkind Berg

Von: Thomas Ernstberger

Kein Durchkommen für Berg: Die Denklinger Ludwig Kirchbichler (links) und Hannes Rambach lassen nichts anbrennen © Ernstberger

Denklingen – Was ist eigentlich ein Unentschieden in einem „Sechs-Punkte-Spiel“ wert? Nicht wirklich viel, lautet die Antwort. Für Fußball-Bezirksligist VfL Denklingen war das 0:0 gegen Kellerkind MTV Berg dennoch ein kleiner Erfolg, denn die Truppe von Trainer Markus Ansorge baute ihren Vorsprung auf den TSV Neuried auf Abstiegs-Relegationsplatz 13 auf sechs Punkte aus.

Danach wurde im Vereinszentrum kräftig gefeiert – allerdings nicht das Spiel-Ergebnis: Die VfL-Jungs und ihr Coach stießen auf den 30. Geburtstag von Kapitän Armin Sporer an. Da war auch Innenverteidiger Tobias Ried dabei, der das Spiel im Spezialstuhl und mit Schiene am linken Bein verfolgt hatte. Nachdem er es erst „konservativ“ versucht hatte, ließ er das Knie nach seinem Kreuzbandriss nun doch operieren.



„Zur Rückrunde der neuen Saison rechne ich wieder mit ihm“, sagt Ansorge, der ein bisschen Zeit brauchte, bis er das torlose Unentschieden gegen die Mannschaft vom Starnberger See, die so gut wie abgestiegen ist und bereits für die Kreisliga plant, verdaut hatte: „Wir hatten, gerade in der zweiten Halbzeit, viele Chancen, konnten unsere haushohe Überlegenheit aber nicht zu Toren ausnützen“, ärgerte sich der Coach nach zwei verlorenen Punkten. „Wir hatten 11:0 Torchancen, da muss man wenigstens eine nutzen.“ Sein Fazit: „Unterm Strich waren wir selber schuld. Punkt, Aus!“



Am kommenden Samstag um 14.30 Uhr müssen die Denklinger beim Tabellen-Siebten 1.FC Penzberg antreten. Ansorge: „Die sind nur vier Punkte von uns weg. Das wird ein Spiel auf Augenhöhe.“