VfL Denklingen: Noch ein Sieg zum Klassenerhalt

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Saisontore 19 und 20: Der Torjäger des VfL Denklingen, Simon Ried. © Ernstberger

Denklingen - Der nächste Punkt für Fußball-Bezirksligist VfL Denklingen auf dem Weg zum Klassenerhalt. Zwei Siegen in Folge ließ die Elf von Trainer Markus Ansorge am vergangenen Samstag ein 2:2 beim Tabellenvierten TSV Murnau folgen.

Im Prinzip ein Erfolg, zumal die Gastgeber das bessere Team waren und die besseren Chancen hatten, wie Ansorge zugab. Aber: Murnaus Ausgleichstreffer durch Roman Trainer fiel erst in der 92. Minute. Ärgerlich – so konnte Denklingen den Sack noch immer nicht zumachen. Drei Spiele stehen für den VfL noch an: „Da brauchen wir noch einen Sieg, dann sind wir durch“, ist sich Ansorge sicher. Aktuell liegt seine Mannschaft auf Platz neun und hat fünf Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 13 (belegt jetzt der SC Unterpfaffenhofen).

Der „Denklinger des Tages“ in Murnau war einmal mehr Goalgetter Simon Ried. Der „Simba“ biss zweimal zu, machten den Ausgleich nach einer Ecke (37.) und per 20-Meter-Freistoß das 2:1 (72.). Es waren seine Saisontore Nummer 19 und 20. Ried ist in der Torjägerliste der Bezirksliga Oberbayern Süd jetzt Dritter hinter Moritz Müller (Garmisch/25 Treffer) und Gilbert Diep (Haidhausen/21).

Bereits am Freitag (19.30 Uhr) muss der VfL bei der U23 des FC Deisenhofen antreten. Die sind Zwölfter und der leichteste der drei restlichen VfL-Gegner (außerdem die Top-Teams Haidhausen und Bad Heilbrunn). Alles klar machen, lautet am Freitag daher die Devise. Allerdings fehlen Dominik Karg (Bänderriss in der Schulter) und Martin Krimshandl (Sprunggelenk). Für beide ist die Saison bereits beendet.