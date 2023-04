Sieg beim VfL Denklingen: „Doppel-Simba“ beißt die Wölfe

Von: Thomas Ernstberger

Jubel in Denklingen: Drei wichtige Punkte sind eingefahren. © Ernstberger

Denklingen - Große Freude beim VfL Denklingen: Nach einer herben Niederlage gegen den FC Penzberg hat das Team um Trainer Markus Ansorge wieder Punkte ergattern können.

Das waren drei superwichtige Punkte im Abstiegskampf. Fußball-Bezirksligist VfL Denklingen hat sich am Samstag für die 0:5-Klatsche beim 1. FC Penzberg rehabilitiert und ist nach dem 3:0 gegen den BCF Wolfratshausen Neunter. Der Vorsprung auf Relegationsplatz 14 (Hellas München) beträgt aber nur drei Punkte.VfL-Trainer Markus Ansorge war nach dem „auch in dieser Höhe verdienten Sieg“ so erleichtert, dass er die folgende Nacht gleich mal zum Tag machte: „Ich hab‘ mir um 3.45 Uhr das Video von unserem Spiel angeschaut“, verrät der Coach.

Dabei sah er eine frühe Führung durch „Kopfballungeheuer“ Hannes Rambach in der zweiten Minute, „die uns natürlich in die Karten gespielt hat.“ Den Rest erledigten Keeper Manuel Seifert, der die Denklinger vor dem Ausgleich der Gegner bewahrte, und der VfL-„Simba“, der die „Wölfe“ noch vor der Pause endgültig auf die Verliererstraße schickte. Simon Rieds Treffer zum 2:0 (33.) und 3:0 (39.) waren bereits die Saisontore Nummer 17 und 18 des Denklinger „Goalgetters“.



„Ein sehr souveräner Auftritt meiner Mannschaft und ein wichtiger Schritt in Richtung Liga-Verbleib gegen eine sehr starke Truppe“, befand der Coach. „Wir wussten, dass wir unter Druck stehen. Die Jungs haben ihre Sache hervorragend gemacht.“



Am Sonntag um 14.30 Uhr muss der VfL beim FC Neuhadern antreten. Ansorge: „Wieder ein harter Brocken.“