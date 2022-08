VfL Denklingen: In der Bezirksliga wieder angekommen!

Von: Thomas Ernstberger

„Simba“ setzt sich durch: VfL-Torjäger Simon Ried (dunkles Trikot) machte in Neuried sein erstes Saisontor für den VfL Denklingen. © Ernstberger

Denklingen – Denklingens Trainer Markus Ansorge sah sich am Sonntag seinen Ex-Verein SV Raisting, den nächsten Gegner des VfL am Mittwoch, an. Dabei sah er eine bärenstarke SpVgg Haidhausen, die verdient als 4:2-Sieger vom Platz ging. Diese Spielvereinigung von allen Experten als Meisterschafts-Favorit Nummer eins gehandelt, hatte zum Auftakt vor einer Woche auf eigenem Platz 2:3 gegen den TSV Neuried verlo­ren. Umso höher ist jetzt das 1:1 zu bewerten, das die Denklinger den Neuriedern am Samstag abtrotzten.

Trotzdem stellte sich für Ansorge die Frage: Einen Punkt gewonnen oder zwei Zähler verloren? Der Coach konnte sich über das Unentschieden nicht so richtig freuen: „Es fühlt sich wie eine Niederlage an“, sagte er. Grund wohl: Zum zweiten Sieg nach dem 4:2 gegen den SV Aubing fehlten seiner Mannschaft nur ein paar Minuten.



In der 84. Minute glich Neurieds Lasse Wippert mit einem „perfekten Fallrückzieher“, so Ansorge, aus. Pech für die Gäste aus dem Lechrain, die in der 68. Minute in Führung gegangen waren. „Durch ein Supertor“, wie der Trainer beschreibt. Toll vorbereitet von Lukas Greif „biss“ der „Simba“ wieder zu. Simon Ried, der Bezirksliga-Torschützenkönig der vergangenen Spielzeit, erzielte mit seinem ersten Saisontreffer das 1:0. Schade, dass der eingewechselte Arjanit Robaj kurz darauf die große Chance zum 2:0 vergab. Das wäre wohl die Entscheidung zugunsten der Denklinger gewesen.



Auch wenn er sich über das Unentschieden ärgerte: Ansorge konnte dem 1:1 letztlich doch auch ein paar positive Aspekte abgewinnen. „Wir sind hinten super gestanden, Simon hat wieder getroffen – ein dickes Lob an die ganze Mannschaft. Wir sind wieder in der Liga angekommen.“ Denklingen ist mit vier Zählern jetzt Dritter, sechs andere Mannschaften haben die gleiche Punkte-Ausbeute (siehe Tabelle). „Wenn mi vor der Saison einer gesagt hätte, dass wir mit vier Punkten starten, hätte ich es unterschrieben“, sagt der Coach.





Auch in der Bezirksliga Oberbayern Süd geht es jetzt mit einer Englischen Woche weiter. Das Heimspiel gegen den SV Raisting wird am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr angepfiffen, am kommenden Sonntag (15 Uhr) gastiert Denklingen beim TSV Großhadern.