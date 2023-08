Jahn und Denklingen gehen leer aus

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Erste Niederlage im zweiten Spiel in der Bezirksliga: FT Jahn-Trainer Armin Sanktjohanser trauerte einem vergebenen Punkt nach. © Ernstberger

Landsberg/Denklingen – Schwarzer Sonntag für die beiden Landkreis-Teams in der Bezirksliga. Sowohl Aufsteiger Jahn Landsberg als auch der VfL Denklingen verloren am zweiten Spieltag der neuen Saison.

„Es sollte heute einfach nicht sein“, kommentierte Jahn-Stürmer Alex Baumgartl die 0:1-Niederlage beim FC Wacker München. Wo die Landsberger auf ungewohntem Kunstrasen antreten mussten. Die Gäste „verschliefen“ die ersten 20 Minuten, Wacker ging schon in der sechsten Minute nach einem kapitalen Abwehrfehler durch Robert Bzunek in Führung. Die Jahnler zeigten in der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht und hatten zahlreiche Chancen, Wacker musste dreimal auf der Linie klären.



In der 74. Minute Rot für Luca Sigl. Ein langer Ball, Torwart Benedikt Bathke kommt raus, der FTler sieht ihn nicht und rauscht mit gestreckten Bein in ihn rein. Zu allem Überfluss fliegt Ralf Mätz drei Minuten vor dem Abpfiff auch noch mit Gelb-Rot vom Platz. Das war’s dann für Landsberg, nach dem tollen 5:0-Auftakt der erste Dämpfer für den Aufsteiger.



Trainer Armin Sanktjohanser: „Ich denke, dass jeder alles gegeben und versucht hat. Es gibt von meiner Seite keinen Vorwurf. Leider haben wir zu lange gebraucht, um uns an den Platz zu gewöhnen. Dass wir nicht mal einen Punkt mitnehmen konnten ist bitter, aber am Ende aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten auch unsere eigene Schuld.“



Der VfL Denklingen verlor ohne die verletzten Simon Ried und Lukas Greif 1:3 gegen Wolfratshausen, ging als Tabellenletzter in den zweiten Spieltag der Englischen Woche. Magnus Ahmon gelang in der 87. Minute der Ehrentreffer. Coach Markus Ansorge war nach der zweiten Pleite im zweiten Spiel bedient: „Wir machen zur Zeit einfach zu viele Fehler.



Gestern Abend spielte der VfL Denklingen in Raisting, Jahn empfing den TSV Neuried in Landsberg. Beide Spiele waren bei Redaktionsschluss des KREISBOTEN noch nicht beendet.